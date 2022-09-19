Аварийный участок Белорусской улицы отремонтируют в этом году

В Петрозаводске участок проезжей части от улицы Мелентьевой до лицея №40 приведут в порядок до конца октября, сообщает пресс-служба Петрозаводского городского Совета.

Такая возможность появилась после содействия зампредседателя Горсовета Александра Ханцевича. К нему с просьбой об асфальтировании этой части улицы, не ремонтировавшейся несколько десятков лет, обратились местные жители, педагоги и родители учеников лицея.

Как сообщили в Горсовете, в конце прошлой недели на объекте состоялось выездное совещание с участием начальника Управления дорожного хозяйства и транспорта Ирины Козыриной, на котором обсуждили возможные варианты ремонта улицы.

«Вопрос имеет важное социальное значение. Поэтому принято решение отремонтировать Белорусскую улицу уже в этом году. В рамках муниципального контракта подрядная организация проведет работы на участоке протяженностью порядка 200 метров до конца октября»,

- сообщил Александр Ханцевич. Фото: vk.com/gorsovetptz.