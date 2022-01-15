15 января 2022, 18:17
Авария оставила без воды женскую консультацию в Петрозаводске
Ряд домов на Машезерской остались без воды, под отключение попало и здание консультации на Кузьмина
Ряд домов и женская консультация остались без холодной воды из-за аварии.
По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, отключение произошло в 15:15. Воду «перекрыли» в домах № 31, 31-а, 33, 30, 30-а, 32, 33-а, 46-а, 45-а на Машезерской, также воды нет на улице Кузьмина, 62, где расположена женская консультация.
Когда аварию на сетях устранят, пока не известно. (фото pixabay.com, Brett_Hondow)