Авария оставила без воды женскую консультацию в Петрозаводске

Ряд домов и женская консультация остались без холодной воды из-за аварии.

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы, отключение произошло в 15:15. Воду «перекрыли» в домах № 31, 31-а, 33, 30, 30-а, 32, 33-а, 46-а, 45-а на Машезерской, также воды нет на улице Кузьмина, 62, где расположена женская консультация.

Когда аварию на сетях устранят, пока не известно. (фото pixabay.com, Brett_Hondow)