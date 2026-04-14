Авария оставила без электричества район Петрозаводска

Сегодня в 9 часов утра в Петрозаводске пропало электричество в районе Железнодорожный. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключение произошло из-за аварии на централизованных сетях железной дороги. Район остался без света частично. Ведутся восстановительные работы, время их завершения не указывается.

