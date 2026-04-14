65 водителей большегрузов нарушили ПДД в Карелии в марте

65 нарушений правил дорожного движения водителями большегрузов пресекли сотрудники Госавтоинспекции и Ространснадзора в ходе рейда «Безопасный грузовой автомобиль», который состоялся в республике в марте, сообщили в ГАИ Карелии.

За это время было осмотрено 515 грузовых транспортных средств.

Автоинспекторы привлекли к административной ответственности восемь водителей по результатам осуществления тахографического контроля. За управление транспортным средством без диагностической карты оштрафовали девять водителей. За управление грузовыми автотранспортными средствами с техническими неисправностями — семь человек, в том числе пятерых — за внесение изменений в конструкцию транспортного средства без разрешения Госавтоинспекции.