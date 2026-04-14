Гараж сгорел вечером в карельском поселке

В понедельник,13 апреля, в 18:33 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в поселке Найстенъярви. Об этом сообщает паблик ОПС по Суоярвскому округу.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что открытым пламенем полыхает гараж. Огонь удалось потушить в течение часа. Деревянное строение было серьезно повреждено по всей площади. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что хозяйственная постройка сгорела минувшей ночью в Пряже.