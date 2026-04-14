14 апреля 2026, 08:09
Происшествия

Пожар полыхал ночью в райцентре в Карелии

В Пряже сгорела хозяйственная постройка
Фото: ОПС по Пряжинскому району

Сегодня в 2:40 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в поселке Пряжа. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место выехали две единицы техники и пятеро специалистов. Выяснилось, что вспыхнула хозяйственная постройка с пиломатериалами. В течение часа пожар был ликвидирован. Строение было уничтожено огнем. Причина происшествия устанавливается.

