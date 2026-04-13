Конфликт двух мужчин в Карелии закончился фатально для одного из них

Медвежьегорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти его знакомого. Информация об этом появилась в паблике республиканского следкома.

По данным источника, пьяный 23-летний мужчина вступил в конфликт с 45-летним знакомым в поселке Повенец. В ходе ссоры злоумышленник неоднократно ударил свою жертву руками и ногами по голове. Пострадавшему удалось дойти до дома, где родственники вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали, а через несколько дней он умер от полученной травмы головы.

В настоящее время дело передано в суд, который решит дальнейшую судьбу молодого жителя Карелии.