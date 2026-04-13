Легковушка легла на крышу у поворота на кладбище в Карелии

Фургон и легковой автомобиль жестко столкнулись днем 13 апреля в Карели. Один автомобиль вылетел в кювет и приземлился на крышу, другой встал поперек дороги.

В 14:37 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о ДТП на трассе А121 «Сортавала» в районе поворота на старое кладбище. Несмотря на серьезные повреждения транспортных средств, по сообщению пожарно-спасательной части, в аварии никто из людей не пострадал.

Спасатели отключили аккумуляторы и поставили перевернувшийся автомобиль на колеса.