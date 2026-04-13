13 апреля 2026, 16:31
Происшествия

Родителей-водителей наказали рублем в Петрозаводске

В ГАИ карельской столицы назвали статистику нарушений, совершенных родителями при перевозке детей
рейд_полиция
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

За выходные в Петрозаводске автоинспекторы привлекли к административной ответственности 7 водителей, перевозивших маленьких пассажиров с нарушениями, сообщили в городской Госавтоинспекции.

полиция

 

Водителям предстоит заплатить штраф в размере 5000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники отдельного специализированного взвода ДПС зафиксировали 17 серьезных нарушений правил дорожного движения на автодорогах Карелии за три дня.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Госавтоинспекция
штраф