13 апреля 2026, 16:31
Родителей-водителей наказали рублем в Петрозаводске
В ГАИ карельской столицы назвали статистику нарушений, совершенных родителями при перевозке детей
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
За выходные в Петрозаводске автоинспекторы привлекли к административной ответственности 7 водителей, перевозивших маленьких пассажиров с нарушениями, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Водителям предстоит заплатить штраф в размере 5000 рублей.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники отдельного специализированного взвода ДПС зафиксировали 17 серьезных нарушений правил дорожного движения на автодорогах Карелии за три дня.