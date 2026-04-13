13 апреля 2026, 15:49
Происшествия

Более 15 водителей в Карелии попались за нарушения ПДД

В Госавтоинспекции озвучили статистику нарушений за три дня
дорога_гаи_рейд
Фото: Госавтоинспекция Карелии

За три дня, с пятницы по воскресенье, сотрудники отдельного специализированного взвода ДПС зафиксировали 17 серьезных нарушений правил дорожного движения на автодорогах Карелии, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По данным источника, 12 водителей совершили опасные выезды с нарушением правил на встречную полосу. Четыре нарушения зарегистрированы в Прионежском районе, семь — в Кондопожском и одно в Пряжинском районе.

Олонецком, Калевальском и Кондопожском районах инспекторы задержали трех водителей, не имеющих права управления транспортным средством.

Также сотрудники полиции отстранили от управления двух водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения; оба случая произошли в Прионежском районе.

По всем выявленным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.

Обсудить
Метки: 
Карелия
Госавтоинспекция