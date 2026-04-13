Более 15 водителей в Карелии попались за нарушения ПДД

За три дня, с пятницы по воскресенье, сотрудники отдельного специализированного взвода ДПС зафиксировали 17 серьезных нарушений правил дорожного движения на автодорогах Карелии, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По данным источника, 12 водителей совершили опасные выезды с нарушением правил на встречную полосу. Четыре нарушения зарегистрированы в Прионежском районе, семь — в Кондопожском и одно в Пряжинском районе.

Олонецком, Калевальском и Кондопожском районах инспекторы задержали трех водителей, не имеющих права управления транспортным средством.

Также сотрудники полиции отстранили от управления двух водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения; оба случая произошли в Прионежском районе.

По всем выявленным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.