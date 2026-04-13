Суд нестрого наказал водителя, насмерть сбившего пешехода на Чапаева

Петрозаводский городской суд вынес решение по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом. 22-летнего водителя автомобиля «Хендай Солярис» признали виновным в нарушении ПДД, повлекших по неосторожности гибель человека.

Напомним, ДТП с трагическим исходом произошло 9 ноября в 17:17 у дома № 34 на улице Чапаева в Петрозаводске. 65-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, его сбил автомобиль. Пострадавшего довезли до больницы, но он скончался.

Суд приговорил виновника аварии к 1 году и 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10 процентов из зарплаты в доход государства. Молодому человеку запретили садиться за руль в течение двух лет. Виновник должен будет выплатить племяннику погибшего 400 тысяч компенсации морального вреда. Решение суда пока не вступило в силу.