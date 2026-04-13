Инвалиду выделили комнату ужасов в Карелии

Пожилой жительнице Лахденпохьи взамен затопленной двухкомнатной квартиры предоставили небольшую комнату в старом общежитии. В уборных «нового дома» грибок и фекалии на стенах, а канализация неисправна. Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нарушений жилищных прав женщины-инвалида.

По сообщению СК, в квартире пенсионерки, где она жила по договору социального найма, из-за ненадлежащего обслуживания инженерных систем случилась коммунальная авария. Жилье затопило.

Ей предоставили жилье в маневренном фонде – непригодную для проживания комнату в ветхом общежитии.

«В помещениях общего пользования нарушаются санитарные нормы, канализационная система неисправна. Обращения в компетентные органы результатов не принесли»,

- сообщили в СК.

Карельские следователи проводят проверку. Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад.