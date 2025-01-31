Астроном из Карелии оценил угрозу падения астероида 2024 YR4 на Землю

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году. Объект отнесен к опасным, его диаметр от 40 до 100 метров, что превышает размеры челябинского метеорита. Траектория астероида пока неопределенная, так как наблюдают за ним не так долго. Но вероятность столкновения оценивается в диапазоне от 0,5 до 6%. По мнению заведующего учебной астрономической лабораторией ПетрГУ Артема Новичонка из Карелии, показатель, вероятно, снизится по мере поступления новых данных.

Падение столь крупного астероида на Землю может привести к региональной катастрофе, схожей с тунгусским событием, пишет РБК. Текущие расчеты указывают, что в случае падения астероид может войти в атмосферу в районе экватора.

Еще один астероид пройдет вблизи нашей планеты весной 2029 года. Ожидается, что космический объект Апофис можно будет увидеть без специальных средств для наблюдения. // фото unsplash.com