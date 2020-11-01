Астрологи советуют больше доверять любимым и меньше болтать

В первой половине недели уделите максимум внимания своим личным взаимоотношениям. Они могут стать более теплыми и романтичными, если вы будете избегать ссор и научитесь доверять своему любимому человеку. Будьте сдержанными в общении с окружающими, поскольку это не подходящее время для участия в спорах и дискуссиях. Рекомендуется также проявить повышенную осторожность во время поездок. В середине недели успешной будет интеллектуальная работа и творчество. Возможно, вы откроете в себе новые способности. Во второй половине недели вам будет сложнее видеть далекие перспективы. Кроме того, вы будете склонны к излишней болтливости, поэтому старайтесь обдумывать свои слова, чтобы не сказать лишнего.

Источник: astro-ru.ru

Овнам стоит предпринять усилия для укрепления личных взаимоотношений. Хорошим способом сделать это будет поиск схожих интересов с партнером, либо встречи с общими друзьями. Во второй половине недели старайтесь избегать риска, а также участия в авантюрах, которые могут предлагать вам ваши друзья.

У Тельцов увеличится вероятность конфликтов с окружающими. Агрессией или напористостью вы только усугубите ситуацию. Сейчас действовать стоит более мягко. Неделя также принесет новые возможности в работе. Чтобы избежать неудачных решений, вам стоит прислушаться к мнению любимого человека.

Близнецы смогут добиться успехов в творческой и интеллектуальной деятельности. Это время будет богато на романтические свидания и развлечения. А вот заниматься сейчас бытовыми делами не рекомендуется — они могут вызвать у вас раздражение.

Ракам сейчас следует опасаться корысти в личных отношениях. Вторая половина недели принесет много романтики, повысится вероятность новых знакомств и любовных свиданий. Однако не форсируйте развитие событий, чтобы избежать разочарований.

Львы для обсуждения проблем с партнером по браку могут выбрать первую половину недели. Важно избегать взаимных упреков, сейчас необходимо показывать, что вы цените отношения и доверяете своему супругу. Вторая половина недели подходит для проведения семейных советов.

Девам рекомендуется сделать более комфортным и уютным свой быт. Этот период принесет вам много новой информации, однако не всему сейчас можно верить. Вторая половина недели подходит для общения с друзьями. Сейчас важно отвлекаться от работы, разговаривать преимущественно на абстрактные темы.

Весам не рекомендуется в начале недели думать о том, как потратить деньги, особенно в том случае, если вы их еще не заработали. Планированием финансов можно заняться во второй половине недели. Это хорошее время для составления личного или семейного бюджета и совершения небольших покупок.

Скорпионам лучше на время позабыть о своих делах и проблемах и постараться хорошо отдохнуть. В это время достижение целей в карьере, да и в других сферах жизни окажется довольно затруднительным. Во второй половине недели вы сможете блеснуть эрудицией, принять важные решения.

У Стрельцов могут произойти интересные события. Не исключено появление новых увлечений, также расширится круг общения. Во второй половине недели будет сложно получить доступ к правдивой информации. Это время больше подходит для изучения своего внутреннего мира, чем для взаимодействия с окружающими.

Козерогам стоит избегать необдуманных поступков. Постарайтесь проявить повышенную внимательность в работе и домашних делах. Во второй половине недели вы сможете легко общаться со своими друзьями. Нередко вы сами будете организатором ваших встреч.

Водолеям в личных взаимоотношениях стоит избегать упрямства и агрессии. Стремитесь к равноправию в отношениях с партнером. Во второй половине недели старайтесь не давать никаких обещаний — выполнить их будет непросто. Также не рекомендуется привлекать других людей к участию в ваших проектах.

Рыбам в начале недели следует заняться своим здоровьем. Любые процедуры или прием лекарственных препаратов необходимо согласовывать с врачом. Во второй половине недели возможно получение новостей от дальних родственников. Возможно, вы сами захотите выйти с ними на связь. (главное фото: yogavedi.ru)