Астрологи предсказали радость от выгодных покупок

На этой неделе следует избегать резких и необдуманных поступков. Чрезмерная напористость или агрессия не приведет к желаемому результату. Рекомендуется действовать мягко, последовательно, включить обаяние. Вам удастся совершить выгодные покупки, а также потратить деньги на собственные нужды, что принесет вам радость и удовлетворение от жизни. Можно заняться улучшением своей внешности: сменить прическу или подобрать новый стиль одежды. Удачными будут и новые знакомства, при условии что вы не будете спешить с развитием отношений. Уделите больше внимания чувствам, продлите удовольствие от стадии ухаживаний. Этот период благоприятен и для делового общения. Сейчас увеличивается способность убеждать и влиять на других людей. Правда и на вас могут оказывать влияние, поэтому будьте внимательны и осторожны. В разговорах старайтесь придерживаться фактов, не вступайте в горячие споры.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов появится желание идти на риск. Однако оно не всегда может быть обоснованным. Участие в различных авантюрах способно привести к существенным неприятностям. Также возрастет тяга к новым знакомствам. Несмотря на то, что возможности для этого вам представятся, старайтесь сейчас ими не пользоваться.

Тельцам стоит избегать ссор с близкими родственниками. Также не пытайтесь самостоятельно решать вопросы юридического характера, лучше воспользоваться помощью специалистов. Для вашей карьеры неделя окажется удачной. Перед вами могут открыться перспективы роста, а взаимоотношения с руководством улучшатся.

Близнецам не рекомендуется распыляться на разные задачи. Сейчас лучше направить всю свою энергию в одном направлении. Эта неделя принесет вам успех в творчестве, подарит возможности для самореализации. Это неплохое время для участия в конкурсах, спортивных или интеллектуальных состязаниях.

Ракам звезды не рекомендуют тратить слишком много денег на развлечения. Сейчас стоит бороться с расточительностью. Эта неделя окажется удачной для вашей личной жизни. Не исключены судьбоносные знакомства, в существующих же отношениях будет больше гармонии, увеличится потенциал для их развития.

У Львов расположение планет окажется благоприятным для общения. Сейчас оно будет конструктивным, увеличится взаимопонимание. У вас может появиться симпатия к одному из собеседников, что станет поводом для завязывания отношений. В семье стремитесь к компромиссам, иначе ссор не избежать.

У Дев может появиться желание позаботиться о своем внешнем виде. Однако любые диеты и самоограничения вряд ли помогут, поскольку вам будет очень сложно в чем-либо отказывать себе. В общении старайтесь быть искренними, избегайте искажения информации.

Весам неделя принесет возможность самовыражения. Вам будет сопутствовать удача, что откроет перед вами широкие перспективы. Успех может ожидать вас и в личной жизни, но только если вы проявите инициативу. Сходите на вечеринку или в другие места, где вы сможете познакомиться с интересными для вас людьми.

Скорпионам не стоит проявлять излишнюю напористость. Эгоизм и конфликты с окружающими станут дополнительным препятствием, отнимут у вас силы и время. Больше времени стоит уделить отдыху, а также созданию уюта и комфорта в своем доме.

У Стрельцов неделя прекрасно подходит для общения с друзьями. Сейчас вас будут окружать, в основном, те люди, которые вам действительно дороги и с которыми вам комфортно проводить время. Круг ваших единомышленников может существенно увеличиться. Не последнюю роль в этом процессе сыграет ваше возросшее обаяние.

Козерогам звезды советуют избегать риска. Особенно осторожными стоит быть в обращении со сложными механическими приборами. Сейчас вам необходимо заняться своей деловой репутацией. Делать это нужно последовательно, используя не только свое обаяние, но и знакомства с влиятельными людьми.

У Водолеев наступает хорошее время для обучения. А уже имеющиеся у вас знания и опыт окажутся наиболее востребованными и откроют перед вами новые перспективы. Сейчас стоит избегать ссор со своей второй половиной. Стремитесь к компромиссам. Не рекомендуется заниматься решением юридических вопросов.

У Рыб круг друзей и соратников может пополниться весьма влиятельными и солидными людьми. Это поможет вам отстаивать свои интересы в будущем. Сейчас не следует заниматься деятельностью, в которой вы плохо разбираетесь. Лучше привлеките к делу специалистов. (фото: polsov.com)