Астрологи рассказали, кому можно ждать подарков судьбы

На этой неделе не стоит ждать важных и значимых событий. Остерегайтесь хвастовства, гордости, не будьте чересчур самоуверенными. Старайтесь по возможности никому ничего не обещать. Излишний энтузиазм может сыграть с вами злую шутку — возьметесь за дело, с которым не справитесь. В равной степени не следует доверять данным вам обещаниям: другие люди будут так же переоценивать свои возможности. Во второй половине недели вам захочется общения. В этот период будут легко завязываться новые знакомства. Если вы хотите установить контакты с каким-то конкретным человеком, рекомендуется проявить инициативу — она будет успешной.

Источник: astro-ru.ru

Овнам звезды советуют больше времени уделять вопросам образования и карьеры. Это те сферы жизни, где могут произойти позитивные подвижки. Также эта неделя благоприятствует путешествиям. Постарайтесь не общаться с теми, кто настроен к вам критически.

У Тельцов может состояться дальняя поездка. Возможно, вам срочно потребуется каким-то образом найти необходимую для этого сумму. Звезды говорят о том, что вы сможете успешно решить эту проблему. Вторая половина недели может быть связана с мелкими трениями в партнерских отношениях.

У Близнецов на первый план выйдут взаимоотношения с партнером и финансовые вопросы. Возможно, доходы семьи возрастут, и у каждого из вас будет свое мнение, на что следует потратить деньги в первую очередь. В итоге вам удастся прийти к компромиссу.

Ракам звезды советуют забыть о личных амбициях и делать все необходимое для укрепления отношений с партнером по браку. Возможно, ему потребуется ваша помощь. Также позаботьтесь о собственном здоровье. Берегите силы, не взваливайте на себя непосильный груз обязанностей.

Львам рекомендуется проявлять больше заботы о любимом человеке. В романтических отношениях недостаточно только чувственных признаний. Сейчас необходимо подтверждать свою любовь реальными поступками. Даже элементарная помощь в быту пойдет на пользу вашему союзу.

Девам полезно сосредоточиться на благоустройстве своего дома. Направьте свои усилия на то, чтобы проживание всех членов семьи стало более комфортным. Между тем стоит учитывать, что в самом начале недели в семье может усилиться напряженность. Также не исключены конфликты с соседями.

Весам предстоит много общаться со знакомыми и родственниками. Возможно, к вам приедут гости, что станет причиной дополнительных хлопот. Это удачное время для дел, связанных с покупкой или продажей недвижимости. В выходные не стоит никому давать денег в долг.

У Скорпионов неделя благоприятствует любым сделкам купли-продажи. В течение недели вы сможете успешно решить все связанные с этим вопросы. В целом в этот период звезды советуют вам проявлять свои предпринимательские способности.

У Стрельцов усилятся разногласия с партнером. Лучше отложить выяснение отношений на более благоприятное время. Сейчас звезды советуют вам методично выполнять то, что вы планировали, не обращая внимания на возможные протесты и критику.

Козерогам рекомендуется искать спокойствия и уединения, всячески избегая активной деятельности. Возможно, настала пора остановиться и посмотреть на свою жизнь со стороны, осмыслить события последнего времени. В результате к выходным вы сможете достичь душевного равновесия и гармонии.

У Водолеев тема личной свободы будет стоять на первом месте. Возможно, в чем-то вы в последнее время чувствовали ограничения. Поиск и решение этих трудностей стоит сделать главными на этой неделе. В понедельник и вторник лучше не посещать дружеские вечеринки, если не хотите спровоцировать конфликт.

Рыбам удастся исполнить некоторые свои заветные желания. Не исключены приятные сюрпризы на работе: например, вам внезапно выдадут премию или повысят зарплату. Также могут быть и другие подарки судьбы, исходящие от влиятельных людей. Улучшатся и ваши отношения с друзьями. // Фото: pxfuel.com