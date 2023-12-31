Астрологи рассказали, к кому фортуна повернется лицом

На предстоящей неделе рекомендуется направить энергию на получение новых знаний, опыта, на общение с людьми, и не обращать внимания на мелкие неурядицы и недоразумения. Совершайте только те действия, которые способны повысить вам настроение. Проводите больше времени со своими близкими, например, походите вместе по магазинам или отправляйтесь на лыжную прогулку. В этот период могут поступить выгодные деловые предложения. Не спешите от них отказываться, ведь это шанс улучшить ваше материальное благосостояние. В семейных отношениях старайтесь проявлять сдержанность и спокойствие. Сейчас подходящее время, чтобы найти новое хобби.

Источник: gadalkindom.ru

Овны будут склонны к импульсивным поступкам и частым переменам настроения. Всякий раз, когда вы почувствуете нарастающее раздражение, подумайте, к каким последствиям может привести его выплеск. Если вам наскучило однообразие в личной жизни, сейчас самое время начать что-то менять.

Тельцы, не позволяйте своей нерешительности взять над вами верх. Сейчас не время сдавать позиции, руководствоваться сомнениями и внутренними страхами. Поднять настроение может небольшое денежное поступление. Это может быть премия, возврат забытого долга.

Близнецы на пике своей деловой активности. Вы обладаете искусством убеждения, вы красноречивы и коммуникабельны. Наконец вы сможете увидеть результаты своих усилий. Несмотря на вашу деловитость и неугомонность, не пытайтесь в один момент решить все масштабные задачи.

Раки могут обрести новые источники заработка, которые предложат знакомые. Соглашайтесь только в том случае, если это не потребует больших вложений. Общение с людьми, которых вы давно не видели, принесет массу удовольствия.

Может порадовать неожиданное предложение по работе.

Львам пользу принесут занятия спортом, творчество и активный отдых. Постарайтесь завершить давно начатые дела, а также приступить к новым. Благодаря вашей сообразительности и находчивости вы сможете найти выход из любой ситуации. Ваша жизнь налаживается, и в этом ваша заслуга.

Девам добиться наилучших результатов поможет спонтанность в решениях. Сейчас неподходящее время для тщательного планирования. Прежние старания и труды не были напрасными, вы получите заслуженную награду. Не сорите деньгами, от крупных покупок пока лучше отказаться.

Весы, не переоценивайте свои физические возможности. Сейчас следует больше внимания уделить своему самочувствию, нежели делам. Не пытайтесь взвалить на себя несколько задач одновременно, исключите суету и не допускайте перенапряжения. Только так вы придете к внутреннему равновесию.

Скорпионов ждет масса дел, поэтому пора приступить к их завершению. К сожалению, не всегда все решается мгновенно, и придется приложить усилия, чтобы осуществить давние желания. Одиноких людей сейчас ожидает судьбоносное знакомство, которое перевернет всю вашу жизнь.

К Стрельцам удача повернулась лицом, не теряйте возможности поучаствовать в розыгрыше призов, если такая возможность будет. Сейчас вы рискуете оказаться в центре внимания. У вас давно имеется тайный поклонник, и скоро вы о нем узнаете. Окружающие вас немного раздражают, но старайтесь не срываться них.

У Козерогов все стабильно, на работе есть шансы добиться повышения. Главное — не слишком откровенничать о своей личной жизни. Хотя вам, безусловно, есть чем похвастаться: сейчас у вас начался романтический период. В выходные возможны неожиданные приятные встречи.

У Водолеев все, что было запланировано, пройдет гладко и без происшествий. Вы коммуникабельны, умеете найти подход ко многим людям, а также можете найти выход практически из любой ситуации. Стоит воспользоваться удачным стечением обстоятельств и завершить все начатые дела.

Рыбам может показаться, что все ваши усилия напрасны, все идет не по плану, и вас ждет полный провал. Не драматизируйте! Сосредоточитесь и постарайтесь не совершать ошибок. Прежде чем взяться за новый проект, разберитесь сначала со старым – он будет для вас очень выгодным. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru