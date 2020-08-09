Астрологи предсказали успех в карьере представителям пяти знаков

В первой половине недели приветствуются активные и последовательные действия. Энергичность в сочетании с ответственным подходом к делу даст отличные результаты. Необходимо быть честными в своих поступках, в этом случае вас ждет достойная награда. Для личных отношений начало недели не столь благоприятно. В это время может усилиться склонность к случайным связям, что приведет к нестабильности в существующих союзах. Также нежелательно начинать сейчас новые отношения. Вторая половина недели будет довольно удачной. Вы станете более дисциплинированными и ответственными, что будет способствовать осуществлению всех планов. У вас появятся новые идеи и мысли, которые помогут эффективнее решать возникающие проблемы.

Источник: astro-ru.ru

Овны почувствуют прилив сил и оптимизма. Влюбленные будут щедро дарить свою любовь и с благодарностью принимать ухаживания. Если у вас есть дети, то они порадуют вас своими успехами. В профессиональной деятельности не исключены позитивные перемены. Вам могут предложить новую должность.

У Тельцов удачно сложатся партнерские и семейные отношения. Партнер по браку проявит готовность брать ответственность на себя во многих вопросах. Неделя подходит для визитов к друзьям и родственникам, а также приема гостей у себя дома. Можно заниматься ремонтными работами, благоустройством дома.

У Близнецов усилится потребность в общении. Вы много времени будете проводить на встречах, за разговорами по телефону или в интернете. Успешно сложатся знакомства, в том числе романтические. Это прекрасное время для поездок за город: например, на пикник или рыбалку.

У Раков неделя благоприятна для профессиональной деятельности. Вы сможете урегулировать множество дел, решить финансовые вопросы, совершить удачные покупки. Энергии у вас будет достаточно. Вы сможете браться за любые сложные проекты и работать над ними долгое время, не чувствуя усталости.

У Львов усилится потребность в демонстрации своих способностей. Лучше всего действовать самостоятельно, стараться брать на себя ответственность в новых крупных делах. Это удачное время для смены имиджа. Хорошие отношения будут складываться с партнером по браку, родственниками и знакомыми.

Девам рекомендуется ограничивать свои желания. Настало время побыть в тишине, осмыслить события последнего времени. Не следует раскрывать свои намерения другим людям. В личной жизни доверие к партнеру может снизиться. Не исключено, что вы поставите под сомнение его верность вам.

Весам будет сопутствовать удача. Могут исполниться ваши самые заветные желания. Не придется прилагать особых усилий для достижения поставленных целей, многое будет происходить само собой. Не исключено интересное знакомство, которое откроет перед вами новые перспективы.

Скорпионы добьются успеха, если поставят себе цель и ради ее достижения станут упорно трудиться. Прежде всего речь идет о карьерном продвижении. Вы почувствуете, что повысилось внимание окружающих к вашей персоне. Рекомендуется поддерживать контакты с влиятельными людьми.

У Стрельцов может усилиться тяга к путешествиям, расширению кругозора и получению новых впечатлений. Это удачное время для туристических поездок. Не исключены курортные романы с иностранцами. Между тем могут осложниться отношения с близкими родственниками, членами семьи.

Козерогам жизнь может показаться слишком скучной. Захочется разнообразия, острых впечатлений. Внешние обстоятельства будут требовать от вас быстрых реакций. У многих представителей знака могут усилиться сексуальные потребности. Романтические отношения в этот период станут более страстными.

Водолеям следует максимум внимания уделить укреплению партнерских отношений. Тем, кто состоит в паре, стоит больше времени проводить вместе с любимым человеком. В профессиональной деятельности благодаря удачному стечению обстоятельств вам удастся достичь поставленных целей.

Рыбам рекомендуется привести в порядок свой режим дня. Скорее всего, вам нужно будет выполнить много дел. Это подходящее время для изменения режима питания, начала оздоровительной диеты. Любые профилактические и лечебные мероприятия в этот период будут эффективными.