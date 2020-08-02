Астрологи предсказали вероятность встретить родственную душу

В первой половине недели старайтесь быть более инициативными — это приведет к успеху в ваших начинаниях. В этот период будут особенно важны способность отстаивать свою точку зрения и активная жизненная позиция. Во второй половине недели вы почувствуете склонность к романтике. Не избегайте новых знакомств — сейчас повышается вероятность встретить родственную душу. Свидания будут запоминающимися, а признания в любви получатся эффектными. В существующих парах рекомендуется больше доверять партнеру, уважать его духовные и моральные ценности. Это добавит теплоты и гармонии в ваши отношения. Также это время прекрасно подходит для того, чтобы проявить себя в творчестве.

Источник: astro-ru.ru

Овнам предстоит заниматься решением вопросов, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. Могут потребовать особого внимания дети. Не исключено, что вы откроете в себе педагогический талант. Если вы правильно сформируете круг интересов малыша, то проблем с его воспитанием не возникнет.

У Тельцов на первом месте будет семья. В целом взаимодействие с родными будет складываться благоприятно. Это удачное время для благоустройства жилья, проведения ремонтных и отделочных работ в помещениях. Удачно сложатся поездки и новые знакомства.

Близнецов ждет интенсивное общение с окружающими людьми. Для этой недели характерны частые встречи, поездки, телефонные разговоры. Друзья могут пригласить вас за город. Вас ждёт много приятных впечатлений и веселых моментов, о которых потом вы будете часто вспоминать с улыбкой.

У Раков значительно улучшится финансовое положение. Возможно, вам повысят зарплату, выдадут премию либо вы выполните выгодный заказ. За счет этого вы сможете успешно решить материальные вопросы: например, совершить покупки, о которых давно мечтали. Лучше всего приобрести что-нибудь полезное, практичное.

Львы будут комфортно себя ощущать лишь в том случае, если смогут самостоятельно принимать решения. Молодым представителям этого знака будет сложнее проявить себя, особенно если родители продолжают оказывать на них влияние и пытаются контролировать.

Девам следует быть осмотрительнее при общении с незнакомыми людьми. Опасайтесь обманов, мошенничества, не откровенничайте о своей личной жизни. Возможно, вы почувствуете, что кто-то препятствует вам в делах. Попробуйте проанализировать ситуацию и разобраться, почему возникают эти препятствия.

Весам будет сопутствовать удача. Перед вами могут открыться отличные перспективы, вам удастся расширить свой круг общения. Единственное, что может омрачить этот период — недостаточное количество денег для реализации ваших идей. Желание весело и беззаботно проводить время также будет мешать работе.

Скорпионы могут упустить выгодные возможности. Прежде всего речь идет о карьерном продвижении. Возможно, вам предложат занять более статусную должность, однако из-за неуверенности в себе вы можете отказаться. Это удачные дни для прохождения медицинского обследования.

Стрельцам будут важны вопросы престижа, авторитета, репутации. Возможно, вам потребуется отстаивать свои позиции. Могут активизироваться тайные недоброжелатели, поэтому сейчас очень важно не давать повода для сомнений в вашей порядочности. Избегайте контактов с представителями власти.

Козероги будут часто попадать в неожиданные ситуации. Внешние обстоятельства могут препятствовать реализации ваших планов. Поэтому самое правильное — жить одним днем, оперативно реагируя на перемены. Старайтесь избегать деятельности, связанной с риском получения травм.

Водолеям потребуется подстраиваться к внешним обстоятельствам. Если вы состоите в долгосрочных отношениях, стоит позволить партнеру принимать решения, касающиеся вас обоих. Это удачное время для учебы, коротких поездок и общения. Успешно сложатся финансовые дела.

Рыб на этой неделе ждет много забот, из-за чего времени на отдых почти не останется. Постарайтесь четко распланировать свои дела. Правильная организация времени поможет вам справиться со всеми проблемами. Сейчас подходящее время для покупки домашних питомцев.