Лунный денежный календарь на август 2020 года

Считается, что пандемия идет на спад, а цены - только в рост. Расходы на отпуск дорожают, даже если это внутренний туризм. Помочь правильно распорядиться личным бюджетом может наш традиционный денежный лунный календарь.

Общие положения:

Давать в долг: 6, 15 августа.

Не давать в долг: 22 августа.

Брать в долг: 3 августа.

Не брать в долг: 4, 22, 25 августа.

Отдавать долги: 2, 18, 21, 30 августа.

Не отдавать долги: 22 августа.

Пересчитывать деньги: 12 августа.

Покупать подарки:19, 30 августа.

Первая декада

1 августа. Различного рода сделки и важные мероприятия, касающиеся финансов, требуется отменить.

2 августа. Благоприятный день, чтобы завершить незаконченные дела и раздать долги.

3 августа. Сегодня лучше не тратиться. Можно взять в долг или заговорить кошелёк на достаток — обязательно получится.

4 августа. Строго запрещено брать любые суммы денег в долг.

5 августа. Можно начать планирование покупок к школьному сезону.

6 августа. В этот день хорошо помогать близким родственникам, если они нуждаются в материальной помощи.

7 августа. Сегодня нежелательно проводить финансовые операции. Особенно это касается покупки товара с рук или через интернет.

8 августа. Можно задуматься об экономии, но важно помнить, что экономить на собственном здоровье нельзя.

9 августа. Любую возникшую мысль, тут же приводите в исполнение, удача на вашей стороне. Чем больше проделаете работы сегодня, тем прибыльней будет завтрашний день. Не бойтесь экспериментировать, результат вас удивит.

10 августа. День хорош для продавцов, у которых имеется возможность быстро продать товар.

Вторая декада

11 августа. Не стоит хвастать своими успехами, иначе удача от вас отвернется из-за завистников и недоброжелателей. Не рекомендуется совершать серьезные покупки.

12 августа. Очень важно пересчитать деньги, распланировать бюджет.

13 августа. Это один из наиболее удачных дней месяца, когда можно решить много финансовых вопросов.

14 августа. Период хорош для приобретения и движения валюты.

15 августа. Благоприятное время для открытия долгосрочного накопительного вклада. Можно давать деньги в долг на длительный срок.

16 августа. Отправляясь в магазин, берите только ту сумму, которой хватит на необходимое, чтобы избежать лишних трат.

17 августа. Этот день может оказаться довольно непредсказуемым, поэтому будьте внимательнее при подписании документов и проведении каких-то финансовых операций.

18 августа. Если вы собирались вернуть какой-то крупный долг, сделайте это сегодня.

19 августа. Хорошо бы сегодня заниматься благотворительностью, приобретать дорогие вещи, вкладывать деньги в свое образование.

20 августа. Постарайтесь не думать о каких-то денежных проблемах, если они у вас есть, чтобы не портить настроение, всё решится лучшим образом.

Третья декада

21 августа. В этот день можно обратиться к начальству за повышением, требовать возврата долга, рассчитываться с долгами.

22 августа. Лучше сегодня отложить все операции с деньгами, так как все это может закончиться очень плохо в плане материальной стабильности.

23 августа. В этот день сможете хорошо заработать на обмене валют. Будьте внимательны!

24 августа. Сегодня стоит тратить деньги в развлекательных целях, приобретать билеты в театр, на концерты.

25 августа. Ни в коем случае не берите в долг, чтобы не отпугнуть денежную удачу. Сосредоточьтесь на планах накопления денежных средств.

26 августа. Можно начать строительство, ремонт, покупать недвижимость.

27 августа. Как вариант можно заниматься сегодня организацией распродаж и аукционов.

28 августа. Откажитесь от чрезмерного обращения с финансовыми средствами.

29 августа. С утра начинайте магические влияния на финансовые потоки. Велика сила заговоров на освобождение от нищей порчи, зарядки бизнеса на успех, обрядов для торговли.

30 августа. Подходящий день, чтобы обновить гардероб, заменить кошелек и заказать дорогостоящую косметику. Не лишним будет вернуть долги.

31 августа. Сегодня можно сделать довольно удачные покупки, однако меньше шансов, что вам удастся сэкономить.