Астрологи предсказали удачные знакомства трем знакам

Понедельник. Сегодня приветствуются любые преобразования и перемены. Откажитесь от того, что мешает двигаться вперед, ищите новые пути к цели.

Вторник. День благоприятен для творчества. Направьте энергию на воплощение своих замыслов. Посвятите время любимым занятиям и встречам с близкими людьми.

Среда. Сегодня лучше никуда не торопиться, сбавить темп. Подумайте о смысле жизни и вашей роли в ней. Загляните внутрь себя.

Четверг. Этот день потребует активных действий, предприимчивости и полной самоотдачи. Не надейтесь на помощь окружающих, полагайтесь только на себя.

Пятница. Сегодня полезно отдохнуть на лоне природы, побыть наедине с самим собой. Не нужно работать на износ, изматывать себя. Будьте приветливы и доброжелательны.

Суббота. Постарайтесь пробудить в себе творческую энергию. Не бойтесь браться за новые дела, воплощать новые идеи. В этот день нужно много трудиться.

Воскресенье. Сегодня лучше остаться дома, отдохнуть, уделить время общению с детьми. Постарайтесь отвлечься от проблем, сбросить напряжение прошедшей недели.

Источник: astro-ru.ru

Овны могут быть поставлены перед необходимостью принять кардинальное решение. Вам придется выбирать, по какому пути следует двигаться дальше. Звезды призывают вас не экспериментировать и придерживаться традиционных путей. Важно, чтобы семейные ценности в этот период оставались приоритетными.

У Тельцов наступает прекрасное время для новых перспективных знакомств. Одинокие представители знака могут повстречать человека, который станет их спутником жизни. Романтическая история, начавшаяся в эти дни, раскроет в вас лучшие черты характера.

Близнецам рекомендуется сосредоточиться на финансовых вопросах. Во второй половине недели вероятно улучшение материального положения. Это исключительно удачное время для крупных покупок. Также улучшится самочувствие, многие болезни отступят без каких-либо особых усилий с вашей стороны.

У Раков это удачная неделя для саморазвития. Ваше мнение о себе и своих достижениях значительно возрастет. Возможно, вы сможете проявить свои таланты и способности на публике: например, принять участие в конкурсах или соревнованиях. Наиболее проблемной темой недели может стать финансовый вопрос.

У Львов могут ухудшиться отношения в семье. Конфликт возникнет в том случае, если ваши инициативы не получат поддержки со стороны членов семьи. Торопиться с выводами не стоит: возможно, нужное время просто пока не наступило. В этот период вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее в одиночестве.

Девы будут активно общаться с друзьями. Возможно, круг ваших знакомых расширится, вам станет интереснее проводить время в их компании. Одинокие Девы смогут найти себе пару на сайтах знакомств. Однако не стоит сразу же раскрываться перед незнакомыми людьми.

Весам звезды советуют ставить перед собой масштабные задачи. Это на редкость удачное время для того, чтобы подняться на ступеньку выше по профессиональной или социальной лестнице. Обстоятельства складываются благоприятно для этого. Немаловажную роль могут сыграть ваши родители или какие-то влиятельные люди.

Перед Скорпионами будет стоять непростой выбор: куда направить свою энергию и в чем проявить инициативу. Сейчас многое будет зависеть от ваших личных предпочтений. Звезды советуют сосредоточиться на самообразовании, путешествиях, удаленном общении по интернету.

У Стрельцов складываются благоприятные условия для решения финансовых вопросов. Что касается личной жизни, то на этой неделе вас ждут успешные знакомства, которые могут привести и к началу серьезного романа. Однако сейчас рано что-то планировать, пусть все идет своим чередом.

У Козерогов наступает счастливое время в супружеских отношениях. Партнер по браку будет радовать и вдохновлять вас. Можно использовать это время для планирования совместного досуга. Предоставьте партнеру возможность проявить инициативу в решении важных вопросов.

У Водолеев будет отменное здоровье и большой запас жизненных сил. Успешно сложатся дела в профессиональной области: вы справитесь с запланированным объемом работ. Возможны проблемы с взаимопониманием в семье — мнение любимого человека не всегда будет вам понятно.

Рыб ждет расцвет творческих способностей. Постарайтесь больше времени отводить на те занятия, которые вас по-настоящему увлекают. Это может быть любое хобби, начиная от рыбалки и заканчивая коллекционированием. Влюбленных ожидает весьма гармоничный период. Вы услышите много комплиментов в свой адрес. // Фото: pbs.twimg.com