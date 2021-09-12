Астрологи назвали знак, у которого будут расти доходы

Понедельник. Чаще говорите теплые слова любимым людям. Не поддавайтесь страстям и эмоциям, это не приведет ни к чему хорошему. Избегайте суеты, но не упускайте возможности повеселиться. День удачен для покупок.

Вторник. Сегодня стоит подвести жизненные итоги. Старайтесь меньше болтать и гоните прочь дурные мысли. Проводите больше времени в кругу родных.

Среда. Пора строить планы. Не делайте ничего вслепую, наугад. Нужно все тщательно взвесить и просчитать. Удача будет сопутствовать оптимистичным и творческим людям.

Четверг. Будьте правдивы, как бы тяжело это ни было. Окажите помощь нуждающимся в поддержке.

Пятница. Сегодня лучше остаться дома или хотя бы не удаляться далеко от него. Посвятите день решению семейных проблем. По возможности воздержитесь от крупных трат.

Суббота. Непредсказуемый день, который может потребовать от вас решительных, быстрых действий. При необходимости стоит пойти на риск.

Воскресенье. Сегодня важно простить своих обидчиков, можно встретиться со старыми друзьями. Постарайтесь провести этот день в гармонии с самим собой и с окружающими, избегайте ссор и выяснения отношений.

Источник: astro-ru.ru

Овнам звезды не советуют вести работы по благоустройству жилья. В этот период есть риск неправильно рассчитать объем затрачиваемых средств, времени и сил, что приведет к разногласиям и росту напряжения в семье. Неделя благоприятствует тем, кто настроился на решительные перемены в своей профессиональной деятельности.

Тельцы могут испытать дискомфорт от переизбытка общения. Скорее всего, знакомые станут чаще обращаться к вам за помощью. Решение их проблем заберет много вашего личного времени. Между тем эта неделя благоприятна для любовных отношений. Вас ждет период гармонии и взаимопонимания в паре.

Близнецы смогут преуспеть в учебе. Ваша любознательность и усердие будут вознаграждены приобретением полезных знаний. Во второй половине недели ваши финансовые расходы могут вырасти до критических размеров. Влюбленные Близнецы, скорее всего, решат потратить деньги на подарки для любимого человека.

Раков ждет полная гармония в любви, если они будут уделять максимум внимания своему партнеру. Любимый человек в этот период может преподнести вам сюрприз: например, сделать трогательное признание или удивить необычным подарком.

Львам рекомендуется следить за своими словами с удвоенным вниманием. Любое некорректное высказывание может быть использовано вам во вред. Также следует быть разборчивее в общении, не откровенничать с незнакомыми людьми. Лучше проводить больше времени в кругу семьи.

Дев ждут приятные знакомства и поездки. Сейчас можно использовать свои деловые связи и в случае необходимости обращаться к знакомым за содействием —

вам обязательно помогут. Свободное время стоит провести вместе со своими близкими друзьями: обменяйтесь новостями, поделитесь планами на будущее.

Весам не раз придется вспомнить о поговорке «язык мой — враг мой». Любое ваше высказывание может вызвать негативную реакцию со стороны окружающих, особенно вашего руководства. Сейчас лучше спокойно выполнять свои обязанности, тем более что эта неделя благоприятствует росту доходов.

Скорпионы смогут многого добиться, если будут действовать самостоятельно. Но это не значит, что не нужно обмениваться мнениями и прислушиваться к советам со стороны. Сейчас не самое удачное время для дальних поездок, особенно на машине. Воздержитесь также от любой тайной деятельности.

Для Стрельцов неделя складывается достаточно нервно. Постарайтесь не спешить, иначе не избежать мелких травм или иных досадных происшествий. В этот период не исключены конфликтные ситуации, ссоры с друзьями. Вы будете вполне комфортно себя чувствовать только в уединении.

Козерогам звезды советуют заводить новые знакомства и активнее контактировать с друзьями. Люди, разделяющие с вами те же убеждения или интересы, могут оказать вам серьезную поддержку. Между тем проблемы могут возникнуть в партнерских отношениях, причем как в деловых, так и в супружеских.

Водолеям могут оказать поддержку влиятельные люди. Рекомендуется ставить перед собой амбициозные цели и прилагать усилия для их достижения. Сейчас стоит заявить о себе в полный голос. У вас есть неплохие шансы на победу в конкурсе или спортивном соревновании.

Рыбам предстоит узнать много интересного. Вы с легкостью сможете разобраться даже в сложных предметах благодаря возросшей интеллектуальной активности и хорошей памяти. Любители общения в социальных сетях и на форумах смогут найти себе новых друзей в интернете. // Фото: behance.net