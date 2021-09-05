Астрологи рассказали, кого ждут приятные сюрпризы и выигрыши

Понедельник. Принятие важных решений отложите до лучших времен. Сегодня есть большой риск поступить неправильно, о чем впоследствии придется пожалеть.

Вторник. Не оставайтесь в одиночестве, стремитесь в гущу событий. Меньше отдыхайте, старайтесь все время находиться в движении. День неблагоприятен для ремонта и покупок: сделанное и купленное в этот день может быстро сломаться.

Среда. Не забывайте, что ваш дом – ваша крепость. И эта крепость периодически нуждается в ремонте и уборке. Настало время приняться за дела, которые вы постоянно откладывали на потом.

Четверг. Проявляйте доброту и милосердие, тогда и к вам обязательно придут на помощь в трудную минуту. Постарайтесь найти время для общения с детьми. Они нуждаются в вашем внимании.

Пятница. День прекрасно подходит для шопинга. Дарите подарки — это доставит радость и вам, и тем, кому они предназначены. Будьте щедры и великодушны. Позовите в гости своих старых друзей.

Суббота. Сегодня хорошо отправиться в поездку или путешествие. Постарайтесь все свободное время проводить на природе. Вашему организму пойдет на пользу движение на свежем воздухе.

Воскресенье. Этот день лучше провести в одиночестве, в спокойном отдыхе. Важно контролировать свои мысли и эмоциональный настрой. Постарайтесь не раздражаться по пустякам. Внимательно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов неделя будет довольно напряженной. В первую очередь это относится к родителям: возможно, ребенок заставит вас поволноваться. Также есть риск ухудшить отношения с любимым человеком. Вероятная причина этого — отсутствие взаимопонимания.

У Тельцов возможны осложнения в семье и в любовном союзе. Может возникнуть конфликт между вашими близкими родственниками. Постарайтесь развести конфликтующие стороны и переждать. После среды напряжение ослабнет, а в семье постепенно восстановится гармония.

Близнецам в первой половине недели следует больше внимания уделить своему самочувствию. Из-за проблем со здоровьем могут пострадать ваши рабочие планы. Эти дни неблагоприятны для новых знакомств и выяснения отношений. На выходных стоит прислушаться к советам друзей: они дадут вам правильные подсказки.

Ракам в начале недели придется ограничивать себя в тратах. Сейчас не стоит приобретать подарки детям и любимому человеку. Отложите принятие важных решений на вторую половину недели. На выходных вам удастся урегулировать большинство вопросов, особенно связанных с финансами.

Львы в начале недели будут склонны действовать напролом, не считаясь с мнением близких людей. Вы сможете исправить ситуацию, если отложите важные разговоры на вторую половину недели. Ближе к выходным вам может представиться удачный случай отправиться в интересную поездку.

Девам рекомендуется воздержаться от новых знакомств, особенно в общественном транспорте. Не стоит обсуждать подробности своей личной жизни с малознакомыми людьми. Вторая половина недели — удачный период для тех, кто состоит в браке. Партнер станет проявлять большую заботу и нежность по отношению к вам.

Весам в первой половине недели звезды советуют сосредоточиться на делах и избегать праздного времяпровождения, особенно дружеских вечеринок. Во второй половине недели улучшатся супружеские отношения. Вы сможете объединить свои усилия вокруг общих целей.

От Скорпионов в начале недели потребуется активная деятельность, однако из-за энергетического спада вы будете не в состоянии справиться с нагрузками. Вторая половина недели позволит вам наверстать упущенное время и исправить ситуацию. Ваши любовные отношения станут прочнее и стабильнее.

Стрельцам следует внимательнее отнестись к соблюдению законодательных норм, иначе не избежать проблем. В конце недели вас ожидают приятные сюрпризы. Например, вы можете неожиданно выиграть в лотерею. Также возможны сюрпризы в отношениях с любимым человеком: подарки, поездки, милые сердцу слова.

Козерогам в первой половине недели не стоит идти на риск. Будьте осмотрительнее при использовании технических средств, а также в обращении с огнем. Старайтесь жить по средствам. Вторая половина недели будет связана с улучшением отношений в семье. На выходные можно запланировать поездку за город.

У Водолеев в начале недели вероятны трудности в партнерских отношениях. Возможны нарушения договоренностей и финансовые потери. Рекомендуется наиболее важные решения отложить на вторую половину недели. В эти дни ситуация станет намного спокойнее и гармоничнее.

Рыбам в первой половине недели рекомендуется воздержаться от высоких физических нагрузок. Не стоит работать на износ: это быстро приведет к физическому истощению. Во второй половине недели возможно улучшение материального положения, поэтому это подходящий период для крупных покупок. // Фото: wikifem.com