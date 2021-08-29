Астрологи предсказали счастье в любви пяти знакам

Понедельник. Сегодня у руля должна стоять женщина. Милые дамы, смело берите инициативу в свои руки – так все останутся в выигрыше.

Вторник. В этот день как никогда важен порядок во всем. В сложных ситуациях рекомендуется руководствоваться не эмоциями, а разумом.

Среда. Любые проблемы сегодня требуют активных действий. Но в то же время не спешите ставить точку в делах, все еще может измениться.

Четверг. Это день радости и веселья. Можно развлекаться и играть с детьми, фантазировать вместе с ними. Дарите подарки близким. Уделите больше внимания своему внешнему виду.

Пятница. Сегодня рекомендуется заняться домашними, бытовыми проблемами. Полезно побыть наедине с собой. Вспомните приятные моменты жизни, полистайте фотоальбом.

Суббота. В этот день риск – дело благородное. Проявляйте больше активности и принципиальности. Не обращайте внимания на мнение окружающих. Если что-то решили – идите до конца.

Воскресенье. Будьте деятельны: выкидывайте ненужные вещи, убирайте дом, приводите в порядок мысли и чувства. Заряжайте своей энергией окружающих. Будьте более снисходительны к любимому человеку.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов неделя пройдет благоприятно для семейной жизни. Отношения с партнером будут строиться на основе любви и взаимного уважения. Сейчас можно вместе заниматься решением каких-то общих хозяйственных вопросов: проводить ремонт в квартире, переставлять мебель, трудиться на дачном участке.

Тельцы будут настроены на отдых и развлечения. Старайтесь относиться к проблемам легко, тогда многие вопросы решатся сами собой. В этот период вас ожидает много общения. Могут объявиться люди, которых вы не видели уже много лет. Успешно будут развиваться романтические отношения.

Близнецы смогут решить финансовые вопросы. Сейчас можно рассчитывать на материальную помощь со стороны родственников. Это хорошее время для творчества, занятия своим хобби. Романтические отношения в этот период будут строиться на основе любви и взаимопонимания.

Раков ожидают интенсивные контакты, поездки, встречи. Не исключено, что вам удастся добиться существенной помощи и поддержки окружающих. Возможен и вариант, когда вы будете активно вовлечены в решение проблем знакомых, друзей. Обстановка в семье будет гармоничной.

Львам удастся разузнать много полезной информации. Возможно, вы, наконец, раздобудете сведения, которые долгое время от вас скрывались. Также в этот период есть шанс найти давно пропавшие вещи. Может улучшиться и ваше финансовое положение. Удача ждет вас в поездках и контактах с людьми.

Девы смогут продемонстрировать окружающим свои таланты и способности. Старайтесь больше времени проводить среди друзей, не отказывайтесь от вечеринок. Смогут громко заявить о себе те, кто занимает активную жизненную позицию. Это прекрасное время для планирования своего будущего.

Весам рекомендуется тщательно продумывать свои шаги и действовать по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Вы сможете проявить себя как отличный психолог и понять скрытые пружины, которые движут окружающими людьми. Не дайте сбить себя с пути, всегда держите перед глазами цель, к которой стремитесь.

Скорпионы будут устремлены в будущее. Вас будут привлекать только глобальные цели и задачи. Это удачное время для расширения кругозора за счет общения с компетентными людьми. Ищите единомышленников. С их помощью вы сможете укрепить свои позиции.

Стрельцам звезды советуют не бояться перемен и при необходимости идти на риск. Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, будьте готовы проявить себя в нестандартных, а иногда даже экстремальных ситуациях. В вас будет силен дух реформаторства, стремление к преобразованию сложившихся устоев.

У Козерогов в супружеских отношениях возрастет взаимное уважение, чувства станут более яркими. Возможно, вас пригласят на какое-либо торжественное мероприятие. Успешно сложатся и деловые отношения. Не исключено подписание выгодного договора.

Водолеи смогут решительно изменить свой образ жизни. Если вам не нравится то, как вы распоряжаетесь временем, стоит уделить внимание правильной организации пространства, расстановке приоритетов, самодисциплине. Также это удачное время для избавления от вредных привычек.

У Рыб неделя пройдет на эмоциональном подъеме. Романтические отношения будут стремительно набирать силу, не исключено заключение брака. Что касается устоявшихся супружеских отношений, то в этот период их ждет расцвет. Вы сможете заново открыть для себя любимого человека. // Фото: replyua.net