Начало бурных романов сулят астрологи четырем знакам

Понедельник. Сегодня стоит чаще прислушиваться к своему внутреннему голосу и делать то, что считаете необходимым. Не избегайте новых знакомств – очень скоро они для вас будут многое значить.

Вторник. Этот день предпочтительно провести в дороге. Если вы давно собирались сесть на диету, самое время сделать это сейчас. Будьте активны, сегодня нельзя бездельничать.

Среда. Постарайтесь получше выспаться, если есть возможность,. Попробуйте разобраться в себе и своих поступках.

Четверг. Оказавшись в кризисной ситуации, ни в коем случае не идите на попятную. В любом деле проявляйте активность и изобретательность.

Пятница. Сегодня постарайтесь больше находиться дома, в кругу семьи. Не расходуйте энергию на ненужные разговоры и выяснения отношений. Будьте добрее и терпимее к близким.

Суббота. Следите за своими высказываниями. Помните: сегодня не то что слово – мысль материальна! А потому не желайте плохого людям. В этот день не стоит думать о собственной выгоде, нужно жертвовать своими интересами ради других.

Воскресенье. Подходящее время, чтобы приступить к новым делам, начать воплощать интересные идеи по обустройству дачи и дома. Важные решения лучше пока не принимать, но внести некоторые изменения в привычный образ жизни можно.

Источник: astro-ru.ru

Овнам предстоит столкнуться с мягким и тактичным сопротивлением своим инициативам, что спровоцирует их на резкие поступки. Подобного поведения лучше избегать: так вы ничего не добьетесь, только испортите отношения с близкими людьми.

Для Тельцов неделя благоприятна для праздного времяпровождения и развития романтических отношений. Если эти дни вы проведете на берегу теплого моря, то вполне вероятно начало курортного романа. Также это хорошее время для семейного отдыха с детьми.

Близнецам придется метаться между домом и работой, пытаясь разобраться с навалившейся горой дел. Вторая половина недели благоприятна для интенсивной работы по благоустройству своего дома. Можно начинать ремонт, проводить перестановку мебели либо работать на дачном участке.

Ракам в начале недели звезды не советуют совершать поездки за город. Чем меньше времени вы будете находиться в пути, тем лучше, поскольку в дороге могут произойти неприятные происшествия. Вторая половина недели пройдет вполне благополучно. В этот период смогут укрепиться ваши отношения с членами семьи.

Львам в начале недели не рекомендуется совершать крупные покупки и принимать важные финансовые решения. Только в с четверга вы сможете прояснить для себя все финансовые вопросы и разумно распорядиться своими деньгами. Это удачное время для покупки необходимых вещей для дома.

Девам рекомендуется заняться творчеством. Также это прекрасное время для новых знакомств, воспитания детей. Романтические отношения приобретут чувственность и остроту, которых так недоставало в последнее время.

У Весов в начале недели все будет идти не по плану. Может возникнуть впечатление, будто вы попали в заколдованный круг. Со среды начнется более позитивный период, когда вы сможете проявить себя. Это подходящее время для решения финансовых и бытовых проблем.

Скорпионам в начале недели звезды не советуют посещать развлекательные мероприятия и вечеринки. Беззаботное времяпровождение может обернуться неприятностями, размолвкой с кем-то из друзей. С середины недели все проблемы отступят, а вы сможете объективно оценить сложившуюся ситуацию.

У Стрельцов в начале недели будут стремительно развиваться романтические отношения. Всего за пару дней вы можете закрутить новый роман. Вторая половина недели благоприятна для профессиональной карьеры. В этот период не исключен рост доходов, поэтому разумнее всего сейчас сосредоточиться на делах.

Козерогам захочется соответствовать неким идеалам. В начале недели есть риск попасть под влияние представителей политических партий или всевозможных религиозных течений. Уже со среды вы сможете объективно оценивать ситуацию. Это удачное время для туристических поездок и учебы.

У Водолеев наступает благополучное время для перемен в карьере. Если вы давно хотели сменить работу, то сейчас такая возможность представится. В вашей жизни может появиться влиятельный покровитель, который будет оказывать вам поддержку и помогать в решении наиболее острых вопросов. Не исключен служебный роман.

Одинокие Рыбы, занятые поисками своей второй половинки, могут пережить короткий, но яркий роман. Возможно, вы познакомитесь с человеком, к которому сразу испытаете сильные чувства. Для тех, кто состоит в браке, наступит благоприятное время для укрепления супружеских отношений. / Фото: cnnturk.com