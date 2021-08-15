Астрологи пообещали усиление страсти двум знакам

Понедельник. Сегодня можно браться за любые дела, но сначала нужно все хорошо обдумать. Не бойтесь проявлять себя творчески и берите инициативу в свои руки.

Вторник. Чтобы справиться с проблемами, сохраняйте спокойствие. Общаясь с людьми, держитесь золотой середины: не молчите, но и не болтайте лишнего, не грубите, но и не сюсюкайте.

Среда. Этот день стоит посвятить семье и дому. Можно заняться ремонтом, уборкой.

Четверг. Боритесь с унынием. Решительно отражайте любые удары судьбы.

Пятница. Время отправляться на дачу. Сегодня хорошо делать что-нибудь своими руками, работать на земле, ухаживать за растениями. Не вздумайте бездельничать – это день труда!

Суббота. Обратите пристальное внимание на свое состояние здоровья, фигуру и цвет лица. Больше отдыхайте и расслабляйтесь. Вечер проведите в кругу близких людей.

Воскресенье. Это день радости, веселья и любви! Сегодня будет полезно выехать на природу, попутешествовать. Делать крупные покупки не рекомендуется.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов может возникнуть напряжение в отношениях с родителями, особенно если вы живете вместе в одной квартире. Старайтесь терпимее относиться к близким людям, учитывайте их желания и возможности. На этой неделе нежелательно заниматься ремонтными работами в доме или на даче.

Тельцам будет поступать много самой разной информации. Несмотря на большое количество желающих пообщаться с вами, отнеситесь к ним с осторожностью. В этот период высок риск попасть в неприятную ситуацию, стать объектом для сплетен. Также эта неделя неблагоприятна для коротких поездок.

Близнецы всю неделю будут получать приглашения на вечеринки. Смело принимайте их: вы сможете прекрасно провести время. На выходных ваши романтические отношения могут стать более страстными. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем и не мучить любимого человека ревностью.

Ракам, возможно, предстоит отстаивать свою позицию и бороться за место под солнцем. Напряженная ситуация может сложиться на работе. Следует помнить, что даже если вы трижды правы, спорить с начальством все равно бесполезно. В семье и в кругу близких людей вы также не сможете найти поддержку.

Львы будут сосредоточены на решении материальных вопросов. Звезды сулят вам успех в этой сфере: доходы могут вырасти, не исключены и выгодные покупки. На выходных рекомендуется воздержаться от посещения бани или сауны, а также от долгого пребывания на солнце.

Девам придется часто менять свои планы из-за постоянных изменений обстоятельств. Каждый день будет не похож на предыдущий, поэтому будьте готовы к неожиданностям. С середины недели вы сможете взять все сложные вопросы под личный контроль. Действуйте самостоятельно и прислушивайтесь только к себе.

Весы будут сталкиваться с различными ограничениями. Ваши желания могут встретить серьезное сопротивление со стороны людей, от которых будет зависеть их исполнение. Не стоит провоцировать конфликт, лучше попробуйте разобраться в себе и понять, что препятствует вашему успеху.

У Скорпионов появится много хлопот, с которыми они едва будут успевать справляться. Чтобы не утратить контроль над ситуацией, постарайтесь правильно расставить приоритеты и четко распланировать свои действия. Выходные дни лучше провести к кругу друзей.

Стрельцам не стоит поддаваться азартному желанию получить все и сразу. Не рассчитывайте на благосклонность фортуны. Сейчас рекомендуется быть рассудительными и постепенно двигаться к цели. Личные отношения в этот период могут стать более яркими, усилится страсть и чувство собственничества.

У Козерогов могут произойти серьезные перемены в семейной жизни. В этот период весьма актуален конфликт поколений. Главная рекомендация — сохраняйте спокойствие и не ввязывайтесь в споры. На выходных вас могут пригласить на какое-то торжественное мероприятие: например, на свадьбу или юбилей.

У Водолеев может возникнуть много дел, связанных с оформлением документов, прохождением бюрократических процедур. Секрет успеха кроется в рациональном распределении времени и наведении порядка в делах. Без должной организации вы рискуете потратить много сил впустую.

Для Рыб, состоящих в постоянных партнерских отношениях, неделя складывается благоприятно. Если вам будет непросто разобраться в сложившейся ситуации и принять правильное решение, доверьтесь своему партнеру. Сейчас вам выгоднее быть в роли ведомого. // Фото: attuale.ru