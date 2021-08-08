Астрологи рассказали, кого потянет на приключения

Понедельник. Старайтесь не суетиться. Уделите время для общения с близкими. Расслабьтесь и отдохните. Работу с землей – на грядках, клумбах – лучше перенести на другой день.

Вторник. Больше времени проводите дома, с детьми. Не рекомендуется отправляться в дальние поездки. Это день возвращения долгов, примирения с обидчиками.

Среда. Хороший день для творческой деятельности. Благоприятны также косметические процедуры, очищение организма и кожи. Вечер благоприятен для общения с друзьями.

Четверг. Сегодня удача будет сопутствовать людям подвижным, коммуникабельным. Критично относитесь к своим поступкам, старайтесь контролировать себя. Полезны физические упражнения на воздухе.

Пятница. Не рекомендуется заниматься чем-то важным. Лучше побыть дома с близкими или отправиться на дачу. Пора заняться своим здоровьем, но от приема лекарств лучше воздержаться.

Суббота. Старайтесь ко всему относиться легко и с улыбкой. Не загружайте себя домашними хлопотами. Работать сегодня нужно в удовольствие. Постарайтесь встретиться с дорогими вам людьми, чем-то их порадовать.

Воскресенье. Не стоит отправляться в поездки на дальние расстояния. В этот день лучше меньше быть на людях. Желательно не заниматься стиркой и уборкой. А вот избавиться от ненужных вещей будет полезно.

Источник: astro-ru.ru

Овнам удастся реализовать творческие планы. Это подходящее время для занятий своим хобби. Романтические отношения в эти дни приобретут особую интригу. Будьте готовы к подаркам, сюрпризам, любовным признаниям и даже приглашению провести совместный отпуск на курорте.

У Тельцов все внимание будет направлено на дом и семью. Общение с близкими родственниками будет доброжелательным и конструктивным. Даже если раньше ваши идеи не находили одобрения, в этот период их обязательно поддержат.

У Близнецов неделя пройдет в продуктивном общении. Можно запланировать на это время оформление необходимых документов. Вы сможете быстро найти нужную информацию и добиться желаемых решений, воспользовавшись своими связями. Это удачный период для поездок за город с друзьями и родственниками.

У Раков в первой половине недели будет оптимистичный настрой. Возможно, причиной станут ваши личные успехи, которые значительно поднимут вам самооценку. Вторая половина недели неблагоприятна для принятия финансовых решений.

Львы в первой половине недели будут полны интересных идей. Постарайтесь записывать их: не исключено, что впоследствии ваши мечты удастся успешно реализовать. Также это удачное время для путешествий. Вторая половина недели не слишком благоприятна для поездок и общения с людьми.

У Дев в начале недели усилятся интеллектуальные способности и проницательность. Вы сможете по нескольким фразам или жестам понять истинные мотивы поведения окружающих. Во второй половине недели избегайте стрессов. Старайтесь не оставаться подолгу в одиночестве.

Весам неделя сулит много приятных впечатлений. Это прекрасное время для неформального общения, встреч с друзьями и единомышленниками. Если вы увлечены каким-либо занятием, то обязательно найдете энтузиастов, которые с радостью поддержат ваше увлечение.

Скорпионам удастся добиться поставленных целей и укрепить свой авторитет в коллективе. Обстоятельства будут складываться в вашу пользу, благодаря чему вы сможете добиться успеха не только в профессиональной деятельности, но и в любых других начинаниях.

Стрельцы почувствуют непреодолимую тягу к путешествиям. Это прекрасное время для туристических поездок с целью обучения и получения новых впечатлений. Не исключено приятное романтическое знакомство, которое, хотя и не перерастет в длительный роман, принесет вам много приятных впечатлений.

Козерогов в первой половине недели потянет на приключения. Вам захочется риска, острых ощущений. Вы получите удовольствие от любых видов деятельности, способствующих выработке адреналина. Вторая половина недели, напротив, не подходит для рискованных мероприятий.

Водолеи смогут вместе с партнером решить большинство спорных вопросов. Для поддержания гармоничных отношений в этот период необходимо общаться, обмениваться мнениями и спокойно обсуждать все возникающие проблемы. Не вступайте в какие-либо разборки, избегайте любых тайн и интриг.

Рыбы смогут сделать свою жизнь более продуктивной. Для этого необходимо детально проанализировать свой распорядок дня и внести необходимые изменения. Также уделите внимание укреплению здоровья, профилактическим процедурам, правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам. // Фото: lopasnya.ru