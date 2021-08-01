Астрологи сулят новые знакомства четырем знакам

Понедельник. День благоприятен для новых знакомств. Все дела нужно решать оперативно и быть готовым к неожиданностям.

Вторник. Сегодня можно веселиться, развлекаться и играть с детьми. Перегружать себя работой не стоит, во всем нужно соблюдать меру. Очень полезными будут занятия спортом.

Среда. Этот день стоит провести в общении с семьей и в работе по дому. Хорошо вспомнить прошлое, простить обиды близким.

Четверг. Во всех делах следует проявлять инициативу, волю к победе и даже бесстрашие. Нужно отбросить сомнения и не пытаться хитрить. Старайтесь много не разговаривать, берегите силы.

Пятница. Удачной будет коллективная работа. Сегодня важно прислушиваться к советам и рекомендациям.

Суббота. В этот день могут произойти любые неожиданности. Лучше всего жить по наитию, по интуиции. Полезно больше общаться, заводить новые знакомства.

Воскресенье. Сегодня надо жить по свободному графику, ничего не планируя. Не стоит избегать общения с людьми. Хорошо начинать курс лечебных процедур.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов будет оптимистический творческий настрой. Неожиданные поступки и решениям могут оказаться вполне успешными. Это время подъема в романтических отношениях. Одинокие Овны могут завести интересное знакомство и прекрасно провести время.

Тельцам в начале недели потребуется спокойствие и уединение. В тишине вы сможете переосмыслить события последних дней и достичь душевного равновесия. С середины недели начинается весьма суетное время: не исключено большое количество поездок, контактов с людьми.

Близнецам рекомендуется больше времени проводить в кругу друзей. Не отказывайтесь от поездок за город: например, на пикник. Это событие принесет вам много приятных впечатлений. В середине недели избегайте крупных покупок и не прибегайте к заимствованиям.

У Раков появится шанс быстро добиться поставленных целей. Сейчас можно рассчитывать на поддержку со стороны родственников или начальства. С середины недели возрастает напряженность в партнерских отношениях. Лучше всего избегать любых споров и постараться занять нейтральную позицию.

Львам рекомендуется заняться самообразованием. Возрастет ваша любознательность, повысятся интеллектуальные способности. Вам легко будут даваться науки, вы сможете быстро продвигаться в изучении иностранных языков. В это время вы сможете завести новые знакомства в интернете.

Девы могут быть склонны к рискованным поступкам. Одинокие представители знака, возможно, захотят отправиться на свидания с малознакомыми людьми. Возможны и другие варианты приключений, которые закончатся для вас благополучно. С середины недели могут обостриться отношения с близкими.

У Весов складывается удачная ситуация для примирения и разрешения некоторых острых вопросов с партнером. Возможно, вам поможет третья сторона: например, друг семьи. Советы близких могут оказаться весьма кстати для понимания сути противоречий и их успешного разрешения.

У Скорпионов начало недели может быть связано с достижениями в профессиональной и социальной сферах жизни. Также это хорошее время для изменения режима дня, начала диеты и регулярного выполнения физических упражнений. С середины и до конца недели вас ждет много встреч и поездок.

Стрельцы могут завести романтические знакомства в туристической поездке или на сайте знакомств. Вряд ли такие отношения будут долгими и серьезными, зато принесут вам много приятных и необычных впечатлений. Также это удачное время для учебы, хобби и любых видов творчества.

Козерогам удастся решить ряд важных вопросов, связанных с благоустройством своего дома. Возможна покупка мебели или бытовой техники. Это время улучшения психологического климата в семье, особенно в отношениях с родителями.

У Водолеев складываются благоприятные условия для новых знакомств. Это касается как личных отношений, так и деловых. Сейчас вы сможете найти взаимопонимание практически с любым человеком. Возможно, вам поступит предложение о сотрудничестве.

Рыбам удастся решить множество проблем намного быстрее и легче, чем обычно. Это удачное время для наведения порядка в своем режиме дня, начала диеты, посещения спортзала. С середины и до конца недели не исключены внезапные ссоры с возлюбленными и столь же стремительные примирения. // Фото: allaboutourladies.ru