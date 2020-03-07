Астрологи дают противоречивые предсказания на 8 марта 2020 года

В преддверии 8 марта федеральные СМИ публикуют гороскопы ддля прекрасных дам. Некоторые из них не сулят ничего хорошего.

Астролог Алины Ибрахим рассказала МК, что в Международный женский день будет несладко всем. По ее словам, 8-го марта к угнетенной атмосфере, полной обид и упреков, добавится еще ситуация двусмысленности и лицемерия. Женский праздник обернется настоящим парадом разоблачений.

Соединение Венера-Уран подарит желание совершать необдуманные поступки и говорить слова, о которых потом можно и пожалеть. У духовно развитых людей могут быть озарения, вещие сны.

Поэтому совет астролога: не терять головы, здравого смысла и «семь раз отмерить, а потом отрезать». Особенно это касается Львов, Тельцов, Овнов и Козерогов.

А вот астролог Марина Скади сообщила читателям «Главреда», что Водолеям светит любовь с первого взгляда.

«Водолеи в праздник могут увлечься новым человеком, а потом в нем сильно разочароваться»,

- рассказала эксперт УНИАН.

Собеседница добавила, что 8 марта представители этого знака будут максимально привлекательны для противоположного пола, страстность может усилиться.

Астролог спрогнозировала, что у Козерогов в этот день могут завязаться непродолжительные романтические связи.

Скади сообщила, что в праздничный день Овны могут завязать интересные знакомства, у них могут появиться новые увлечения, основанные в основном только на физическом притяжении.

По ее словам, у Тельцов дружеские связи могут перерасти в любовные, а Ракам светят любовные приключения.