Арестованы предполагаемые убийцы жителя Карелии

Суд принял решение об аресте трех подозреваемых в убийстве мужчины под Петрозаводском, которое было совершено в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РК.

Напомним, ранее следователи объявили о том, что раскрыли дело 14-летней давности. В январе 2010 года в лесу недалеко от трассы Петрозаводск-Суоярви на территории Пряжинского района был обнаружен труп мужчины. Тогда дело зашло в тупик, но спустя годы специалистам удалось добиться правды.

По мнению СК, трое мужчин вывезли потерпевшего в лес около региональной дороги и забили до смерти. Они сделали это, чтобы скрыть неправомерную передачу квартиры убитого в собственность другого человека.

Двоих подозреваемых задержали в Петрозаводске, еще одного - в Подмосковье. Суд отправил их под арест. // Фото СК