Арестованные в Калевале потом пешком возвращаются домой из Костомукши

В ходе прямой линии, транслировавшейся 26 января в аккаунте Артура Парфенчикова ВКонтакте, глава Карелии сообщил, что жители Калевальского района обратились с довольно необычной жалобой. Они испытывают сложности после того, как отбывают административный арест.

Дело в том, что арестованных за мелкие административные правонарушения в самой Калевале и в районе содержать негде. Поэтому их везут для исполнения наказания в ГУВД Костомукши.

Потом люди должны как-то добираться до дома. У них нет денег на автобус или тем более такси, поэтому приходится идти пешком.

Глава администрации района Валентина Булавцева пояснила, что КПЗ на их территории есть, но они не отвечают современным нормам.

Глава Карелии поручил своим подчиненным подготовить предложения об изменениях в КоАП, которые следует потом внести в Минюст РФ.

По мнению Артура Парфенчикова, нужно в некоторых случаях заменять арест обязательными работами. Их жители Калевалы смогут выполнить и дома. // Фото: nvdaily.ru