Ярмарка вакансий троллейбусного управления не вызвала ажиотажа

В Петрозаводске из-за дефицита водителей не могут в полном объеме возобновить движение двух троллейбусов №3 и 6. О проблеме с кадрами написал в своем аккаунте сити-менеджер Владимир Любарский.

По словам мэра, 25 января в агентстве занятости прошла ярмарка вакансий, где можно было записаться на курсы подготовки водителей. Однако ажиотажа у петрозаводан, судя по всему, мероприятие не вызвало.

«Интерес пока небольшой: на ярмарку пришли всего 11 человек», - написал Любарский. Градоначальник отметил, что в троллейбусном управлении стараются поднять престиж профессии водителя. В качестве недавних мер, он привел в пример, повышение на предприятии с 1 января зарплаты у водителей на 15%. Правда, конкретных цифр называть не стал.

Любарский написал, что скоро в столице Карелии появятся новые троллейбусы (прим.ред. в планах городских властей приобретение 15-17 машин), а также новая транспортная схема. По мнению главы города, эти две составляющие демонстрируют, что городской транспорт будет развиваться, а квалифицированные кадры будут востребованы.

В середине февраля в городе пройдет еще одна ярмарка вакансий. А всем, кто успешно пройдет образовательный курс водителя, обещают трудоустройство. (фото «Петрозаводск говорит»)