Арестован подозреваемый в убийстве женщины в Карелии

В Лахденпохском районе суд отправил под арест подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, преступление было совершено 19 октября в поселке Хийтола. Местный житель зарезал свою сестру, пришедшую к нему в гости вместе с мужем. Убийство произошло в процессе вспыхнувшей между родственниками ссоры.

Злоумышленник сразу признал свою вину. Его задержали на месте преступления. // Фото: скриншот видео СК