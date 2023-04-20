Арестован обвиняемый в сексуальном насилии в отношении детей мужчина

Суд отправил под арест 66-летнего мужчину, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба карельского управления Следственного комитета.

По данным ведомства, 16 апреля в отношении жителя поселка Чална Пряжинского района были возбуждены уголовные дела. Установлено, что обвиняемый на протяжении некоторого времени совершал действия сексуального характера в отношении юных жителей поселка.

На допросе подозреваемый признал свою вину. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по РК.

Напомним, сексуальное насилие в отношении детей в Чалне могло вестись подозреваемым с 2021 года. Мужчина якобы дарил детям подарки, телефоны и приглашал в баню, где мог склонять к интиму. // Фото СК