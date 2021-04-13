Аптеки России отказываются торговать востребованным лекарством

Аптечные сети не хотят больше заниматься продажами седативного (успокоительного) лекарственного средства – феназепама, сообщают «Ведомости».

Феназепам (действующее вещество — бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) — популярное лекарственное средство группы бензодиазепинов, обладающее транквилизирующим, противосудорожным, снотворным, миорелаксантным и седативным действием.

В марте 2021 года Минздрав ужесточил правила продажи препарата и выполнить новые требования многие аптеки не могут. В частности, министерство отнесло препарат к сильнодействующим и ввело на него предметно-количественный учет. Это означает, что в любой момент в аптеку может прийти проверка со стороны контролирующих органов и сверить число реализованных упаковок и рецептов, которые фармацевты забрали у покупателей.

Но основная проблема связана не в этом. Вслед за новыми правилами Минздрав выпустил разъяснения к ним, в которых указывает, что бромдигидрохлорфенилбензодиазепин входит в Конвенцию ООН о психотропных веществах. Для реализации таких препаратов аптеки должны иметь отдельную лицензию, а у большинства компаний ее нет.

Сети стали оформлять возврат на феназепам и отказываться от закупок новых партий. При этом не все поставщики оказались готовы принять назад препарат.

В результате сети оказались в ситуации, когда они не могут ни продать препарат, ни вернуть его.

Считается, что лицензия на торговлю наркотическими средствами и психотропными веществами есть не более чем у 10% всех аптек в стране. Для ее получения необходимо арендовать отдельное помещение, установить сигнализацию и поставить на охрану. При этом зачастую прибыль от реализации наркотических и психотропных препаратов не оправдывает таких вложений.

Феназепам является хорошо известным и часто назначаемым специалистами препаратом, поэтому ограничение его доступности может вызвать беспокойство среди врачебного и пациентского сообществ.

По данным DSM Group, в 2020 году феназепам был продан в количестве 926 800 упаковок на сумму чуть более 1 млрд руб.

Фото с сайта vedomosti.ru