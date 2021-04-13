В России начнут снимать сериалы для Netflix

Стриминговый сервис Netflix впервые заказал у российских продюсеров производство сериалов. Компания заключила контракт с российской компанией 1–2–3 Production на съемки современной версии «Анны Карениной» по роману Льва Толстого. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Другим проектом станет драматическая история по сценарию Михаила Шприца. Производством сериала займется кинокомпания «Русское», режиссировать проект будет Дарья Жук. Netflix заинтересовался сериалом студии «Водород» Федора Бондарчука, режиссировать который будет Эдуард Оганесян. Также переговоры ведутся со студиями «Среда» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White (YBW). Режиссер Клим Шипенко, автор комедии «Холоп», тоже попал в поле зрения Netflix.

Ранее стриминговый сервис не заказывал у России сериалы, а покупал готовые. В частности, сериал «Эпидемия» был продан за $1,5 млн и «Лучше, чем люди» за $1 млн. В марте российский анимационный фильм «Ганзель, Гретель и агентство магии» попал в топы Netflix в США и мире. (фото esquire.ru)