Более восьми тысяч новых зараженных коронавирусом выявили в России

За последние сутки в России коронавирус выявлен 8173 раза. Умерли 338 пациентов. Выздоровели 9611 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1782 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 701, в Ленинградской области - 94, в Архангельской области - 77, в Вологодской области - 72, в Мурманской области - 51.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 657 883 раза. Скончался 103 601 человек.

Напомним, в Карелии 12 апреля Covid-19 выявлен у 58 человек. Фото orenburzhie.ru