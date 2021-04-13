13 апреля 2021, 10:58
Россия

Мишустин назначил нового главу Рослесхоза

Иван Советников сменил на должности руководителя федерального ведомства Сергея Аноприенко

Новым руководителем Рослесхоза стал Иван Советников, занимавший ранее должность заместителя главы ведомства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт правительства.

В должности заместителя главы Рослесхоза Советников работал с 2020 года, курируя в том числе выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, а также осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

Ранее Советников возглавлял комитет лесного хозяйства Московской области, был заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии России.

Прежний глава Рослесхоза Сергей Аноприенко перешел в министерство природных ресурсов и экологии. Он займет должность заместителя министра. Фото ria.ru

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