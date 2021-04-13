Мишустин назначил нового главу Рослесхоза

Новым руководителем Рослесхоза стал Иван Советников, занимавший ранее должность заместителя главы ведомства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт правительства.

В должности заместителя главы Рослесхоза Советников работал с 2020 года, курируя в том числе выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, а также осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

Ранее Советников возглавлял комитет лесного хозяйства Московской области, был заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии России.

Прежний глава Рослесхоза Сергей Аноприенко перешел в министерство природных ресурсов и экологии. Он займет должность заместителя министра. Фото ria.ru