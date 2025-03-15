Apple призывает обновиться как можно скорее

Система безопасности Apple выявила критическую уязвимость в компоненте WebKit — основе всех браузеров на iPhone и iPad, включая Safari. Проблема позволяет злоумышленникам создавать специальные веб-страницы, посещение которых открывает хакерам доступ к другим частям смартфона за пределами браузера.

О серьезности ситуации говорит тот факт, что Apple выпустила экстренное обновление безопасности и призывает всех пользователей обновить ОС на своих устройствах.

Нынешний случай – уже третий с начала 2025 года, что указывает на высокую активность киберпреступников, охотящихся за пользователями Apple. В этот раз проблема затрагивает широкий спектр устройств Apple:

iPhone XS и более новые модели;

iPad Pro (13-дюймовый, 12,9-дюймовый 3-го поколения и новее);

iPad Pro 11-дюймовый (1-го поколения и новее);

iPad Air (3-го поколения и новее);

iPad (7-го поколения и новее);

iPad mini (5-го поколения и новее);

Mac с macOS Sequoia;

Apple Vision Pro.

Чтобы обновить iPhone или iPad, зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и установите последнюю версию системы.