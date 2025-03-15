Apple призывает обновиться как можно скорее
Система безопасности Apple выявила критическую уязвимость в компоненте WebKit — основе всех браузеров на iPhone и iPad, включая Safari. Проблема позволяет злоумышленникам создавать специальные веб-страницы, посещение которых открывает хакерам доступ к другим частям смартфона за пределами браузера.
О серьезности ситуации говорит тот факт, что Apple выпустила экстренное обновление безопасности и призывает всех пользователей обновить ОС на своих устройствах.
Нынешний случай – уже третий с начала 2025 года, что указывает на высокую активность киберпреступников, охотящихся за пользователями Apple. В этот раз проблема затрагивает широкий спектр устройств Apple:
iPhone XS и более новые модели;
iPad Pro (13-дюймовый, 12,9-дюймовый 3-го поколения и новее);
iPad Pro 11-дюймовый (1-го поколения и новее);
iPad Air (3-го поколения и новее);
iPad (7-го поколения и новее);
iPad mini (5-го поколения и новее);
Mac с macOS Sequoia;
Apple Vision Pro.
Чтобы обновить iPhone или iPad, зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и установите последнюю версию системы.