Мини-робот из Японии подует на ваш горячий кофе

В Японии создали маленького и очень миленького робота, который вместо человека может дуть на еду и напитки, чтобы остудить их.

Создатель робота, компания Yukai Engineering Co., назвала его, на первый взгляд, довольно странно: «Кошачий язык Фу-Фу». Но «кошачий язык» - это принятое в Японии обозначение человека, который не переносит горячей пищи. «Фу-фу» - это, видимо, просто имитация звука, издаваемого при дуновении.

Мини-робот крепится на край чашки, кружки и тарелки и имеет несколько режимов интенсивности обдува. Наверное, он понравится детям и их мамам, которым приходится дуть на детскую кашку. // Фото: Yukai Engineering Co.