Появился телефон, который можно самостоятельно отремонтировать

Устройство, которое можно отремонтировать дома, представила компания Nokia. Конструкция 5G-смартфона позволяет быстро добраться до батареи и других компонентов.

Если гаджет Nokia G42 выйдет из строя, пользователь сможет докупить запасные части и самостоятельно заменить поврежденные детали - дисплей, аккумулятор, порт зарядки. Приобретать необходимые детали предлагают у партнера компании.

Как передает «Лента» со ссылкой на PhoneArena, стоит смартфон 249 евро, или около 23 тысяч рублей. Гаджет имеет от 4 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. В устройстве есть три камеры, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов. // фото phonearena.com