Эксперт назвал настройку, которая «разрушает» телевизоры

Технология Motion Smoothing, которая призвана улучшить картинку на экране, в реальности она приносит больше вреда, чем пользы, сообщает Хайтек.mail.ru.

Большинство пользователей даже не знают об этой функции, между тем, она есть в большинстве современных телевизоров. Проблема в том, что, как правило, эта функция в настройках включена по умолчанию, а выключить ее можно только вручную.

При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет «дорисовывать» промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании «поддельных» кадров зачастую образуются артефакты — участки с размазанными или искривленными объектами.

На разных телевизорах опция называется по-разному. Ищите Motion Smoothing («Сглаживание движения») или похожую опцию в настройках экрана вашего телевизора. Найдете – смело отключайте! Вы, очевидно, получите лучшее изображение – особенно при просмотре фильмов в хорошем качестве. // Фото: stockking / Freepik