Анжелика Васильева установила рекорд Карелии на всероссийском турнире

В Адлере завершились соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Успеха на юге России добилась наша землячка Анжелика Васильева, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

По итогам четырех испытаний - бег 600 метров, прыжки в высоту, метание снаряда, бег 60 метров - воспитанница спортивной школы №3 Петрозаводска стала бронзовым призером.

Отметим, что Анжелика Васильева установила рекорд Карелии в этой дисциплине, набрав 458 очков. Спортсменка занимается у тренеров Сергея и Ольги Зноевых. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»