20 мая 2025, 13:37
Погода

Аномально жаркое и засушливое лето обещают россиянам

Около двух недель осталось до первого месяца лета
фото «Петрозаводск говорит»

Сервис «Яндекс Погода» спрогнозировал, что грядущее лето будет аномально жарким. Средняя температура по стране превысит норму на два-три градуса, в некоторых регионах будут новые температурные рекорды.

Жара будет в южных регионах страны, также аномальное тепло предвещают и арктической зоне - в акваториях Карского моря и моря Лаптевых, на побережьях Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Якутии, пишут «Известия». Будущее лето может стать самым жарким за последние 30 лет в Краснодарском крае и Ростовской области, самая жара может настать уже в июле.

При этом лето не будет щедрым на осадки. Дождей будет гораздо меньше нормы в большинстве регионов европейской части страны. Меньше обычного дождей будет в Москве и Петербурге. Особенно засушливым выдастся июль в Поволжье и Пермском крае, в Красноярске и Самаре дефицит дождей станет заметен в первый месяц лета.

В Сибири и Дальнем Востоке наоборот дождей будет больше нормы. © «Петрозаводск говорит»

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жара