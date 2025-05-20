Аномально жаркое и засушливое лето обещают россиянам

Сервис «Яндекс Погода» спрогнозировал, что грядущее лето будет аномально жарким. Средняя температура по стране превысит норму на два-три градуса, в некоторых регионах будут новые температурные рекорды.

Жара будет в южных регионах страны, также аномальное тепло предвещают и арктической зоне - в акваториях Карского моря и моря Лаптевых, на побережьях Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Якутии, пишут «Известия». Будущее лето может стать самым жарким за последние 30 лет в Краснодарском крае и Ростовской области, самая жара может настать уже в июле.

При этом лето не будет щедрым на осадки. Дождей будет гораздо меньше нормы в большинстве регионов европейской части страны. Меньше обычного дождей будет в Москве и Петербурге. Особенно засушливым выдастся июль в Поволжье и Пермском крае, в Красноярске и Самаре дефицит дождей станет заметен в первый месяц лета.

В Сибири и Дальнем Востоке наоборот дождей будет больше нормы. © «Петрозаводск говорит»