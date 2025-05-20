Сильный ветер, дождь и снег прогнозируют в Карелии

Жителей Карелии предупредили об ухудшении погоды. Желтый уровень погодной опасности объявлен в регионе. Предупреждение будет действовать до ночи 21 мая.

На севере Карелии сегодня ночью и в первой половине среды ожидаются сильные осадки – мокрый снег и дождь.

Утром и днем 21 мая главным образом на северо-востоке прогнозируют усиление северо-восточного ветра, порывы будут достигать 15 метров в секунду. © «Петрозаводск говорит»