20 мая 2025, 12:34
Сильный ветер, дождь и снег прогнозируют в Карелии
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности
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Жителей Карелии предупредили об ухудшении погоды. Желтый уровень погодной опасности объявлен в регионе. Предупреждение будет действовать до ночи 21 мая.
На севере Карелии сегодня ночью и в первой половине среды ожидаются сильные осадки – мокрый снег и дождь.
Утром и днем 21 мая главным образом на северо-востоке прогнозируют усиление северо-восточного ветра, порывы будут достигать 15 метров в секунду. © «Петрозаводск говорит»