28 сентября 2022, 14:50
Аннулирование выданных россиянам виз рассмотрит финский парламент
Гражданская инициатива по прекращению выдачи виз набрала более 50 тысяч подписей
Призывающая прекратить выдачу виз россиянам и аннулировать выданные ранее петиция набрала в Финляндии более 50 тысяч голосов. Это значит, ее рассмотрит финский парламент, передает Yle (заблокирован на территории РФ).
Предложение появилось на специальном портале еще 29 июля. В пояснительно записке сказано, что авторы инициативы требуют ввести максимальные санкции против россиян.
– Гражданам России нельзя разрешать въезд в Финляндию. Кроме того, нельзя допускать использование Финляндии в качестве транзитной страны,
- сказано в документе.
При этом подчеркивается важность выдачи гуманитарных виз и необходимость сохранить связи между семьями. // Фото: pixabay.com