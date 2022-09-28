Аннулирование выданных россиянам виз рассмотрит финский парламент

Призывающая прекратить выдачу виз россиянам и аннулировать выданные ранее петиция набрала в Финляндии более 50 тысяч голосов. Это значит, ее рассмотрит финский парламент, передает Yle (заблокирован на территории РФ).

Предложение появилось на специальном портале еще 29 июля. В пояснительно записке сказано, что авторы инициативы требуют ввести максимальные санкции против россиян.

– Гражданам России нельзя разрешать въезд в Финляндию. Кроме того, нельзя допускать использование Финляндии в качестве транзитной страны,

- сказано в документе.

При этом подчеркивается важность выдачи гуманитарных виз и необходимость сохранить связи между семьями. // Фото: pixabay.com