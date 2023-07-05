Анна Часовенная возглавила МегаФон на Северо-Западе

В новой должности Анна займется вопросами стратегического развития компании на розничном и корпоративном рынках Северо-Западного макрорегиона. Приоритетными направлениями работы станут: развитие сети дистрибуции, обеспечение притока абонентской базы и улучшение качества связи в регионе.

Северо-Запад – один из наших ключевых регионов с точки зрения развития бизнеса. Анна хорошо знакома с особенностями рынка телекоммуникаций и стратегическими задачами компании. У нее есть все инструменты, чтобы не просто удержать высокие позиции МегаФона в регионе, но и укрепить их. Безусловным фокусом нового директора станет Санкт-Петербург. Уверен, что опыт Анны поможет добиться поставленных целей и реализовать амбициозные задачи компании,

– отмечает Олег Телюков, операционный директор МегаФона.

Анна Часовенная окончила исторический факультет Поморского государственного университета. В 2005 году начала карьеру в телеком-отрасли. С 2015 по 2019 занимала руководящие позиции в структурах федерального оператора связи. В 2019 году присоединилась к команде Yota на должность директора макрорегиона Северо-Запад. С 2022 года по настоящее время занимала позицию директора по продажам на массовом рынке Столичного региона МегаФона.

Михаил Прахов, возглавлявший Северо-Западный филиал с конца 2021 года, перешел на аналогичную позицию в Столичный регион МегаФона в Москве.