«Ангелом жизни» стал на передовой молодой мужчина из карельского села

Текст: Алина Гапеева

Фото: из семейного архива Дроздовых, Алина Гапеева

У нас все спокойно

Тревожный сигнал по рации нарушил относительное затишье. Соседняя рота просила о срочной помощи: требовалась немедленная эвакуация раненых.

«Кто пойдет?» – раздался голос командира. Первыми откликнулись Енот и Байкал.

Командование группой, направленной для эвакуации раненых, было возложено на Енота, Вячеслава Дроздова, — самого молодого бойца, среднего роста, худощавого телосложения, но доказавшего не раз, что он способен вдохновлять и вести за собой других.

Путь в три километра пролегал через бурелом лесополосы. К назначенной цели команда Енота пробиралась по опушке, где быстрым шагом, где бегом, а иногда вынуждена была замереть на месте. В лесополосе, перегородив дорогу, горел подбитый танк противника с полным боекомплектом. Рвануть могло в любую минуту. В поле выбегать нельзя – там кружили дроны, местность простреливалась. Шестеро бойцов с носилками в руках рискнули и добрались до ангара, где помощи ждали раненые. Мешкать нельзя. У группы специального назначения есть не больше минуты для оказания первой медицинской помощи каждому из бойцов.

«Работаем!» — скомандовал Енот, скинув с плеч рюкзак медика.

За три месяца службы в зоне спецоперации Вячеслав научился делать тампонаду раны, уколы, ставить капельницу... На передовой в составе псковской дивизии спецназа он был назначен взводным медиком, хотя медицинского образования не имел. «Ангелы жизни» — так называют бойцы военных медиков. Будучи «немедиком», Енот самостоятельно начал изучать основы тактической медицины, углублять знания, полученные в учебном центре.

Бойцы осторожно взялись за носилки и двинулись обратно через лесополосу. Пламя бешено танцевало на искореженных частях немецкого «Леопарда», превращая некогда грозную машину в пылающий факел. Двигаться с носилками пришлось снова по опушке леса. Двое с автоматами по одному спереди и сзади прикрывали группу бойцов с носилками от «птичек» неприятеля. Несколько раз приходилось резко нырять вглубь лесополосы, укрываясь от дронов.

Носильщики менялись на ходу. Енот все время разговаривал с раненым, подбадривал его. Каждый шаг по липкой грязи приближал их к точке эвакуации. Задача выполнена. Можно выдохнуть.

Вдалеке раздался оглушительный взрыв – боекомплект и топливный бак танка сдетонировали. В этот момент на телефоне Славика вспыхнуло сообщение от мамы.

«Как дела?» – интересовалась она, прикрепив к вопросу фотографию безмятежного заката над Сямозером, снятого в деревне Алекка.

Славик, в свою очередь, сфотографировал заходящее солнце в Белгородской области и отправил ответ:

«У нас все спокойно. Сегодня немного прогулялись по лесу».

Этот закат, казалось, был единственным честным отражением происходящего: несколько раненых, только что вынесенных спецназовцами, уже везли в госпиталь.

У каждого человека есть место, куда хочется возвращаться. Душа Славика Дроздова всегда тянулась туда, где живут родные, в Алекку.

Деревня, родной дом…

Воздух в Алекке особенный – густой, напоенный ароматами трав, а пляжи на Сямозере словно усыпаны золотым песком. Здесь его ждут самые близкие – мама и брат.

Каждый уголок родины хранит воспоминания детства. Вот Славик, например, любил подшутить над соседом дядей Геной.

«Дядя Гена, ты все еще дома? Вся деревня картошку уже посадила. Пойдем помогу», — произнес пятилетний пацаненок с интонацией, не терпящей возражений. Перед пожилым мужчиной стоял Славик в больших резиновых сапогах, явно купленных на вырост. Дядя Гена, который, судя по всему, не собирался никуда идти, удивленно моргнул. Он, конечно, привык к тому, что Слава – парень активный, но чтобы вот так, с наскока, да еще и с таким серьезным видом... И дядя Гена, поддавшись напору юного командира, поплелся за ним.

Казалось, мальчишка знал о посадке картошки больше, чем любой опытный агроном. Он командовал, указывал, где копать, куда бросать клубни, и даже следил за тем, чтобы дядя Гена не филонил. Соседская картошка была в тот день посажена. Щедро подкормленная золой и навозом, она дала потом богатый урожай.

Славик был из тех детей, кто всегда был готов к новым приключениям и открытиям. В школу он пошел в шесть лет. Каждый день по деревенской тропинке весело спешил на занятия в Эссойлу. На плече светловолосого мальчугана болтался синенький портфель с нарисованными машинками, — сам выбрал в магазине. Школу он любил. Даже в самые «кусачие» морозы, когда занятия отменяли, он героически стоял на остановке, ожидая школьный автобус.

«Ваш класс сегодня не учится. Иди домой, сынок», — говорил ему водитель.

Вячеслав пользовался авторитетом у одноклассников, участвовал в математических конкурсах, в спортивных эстафетах и был рекордсменом Эссойльской школы по прыжкам в длину... Родные вспоминают, что когда в спортивном магазине Петрозаводска была объявлена акция: сколько раз отожмешься, столько будет процентов скидки на один товар, он отжался 60 раз.

В школьные годы Слава мечтал стать поваром, как мама. По мнению родных, особенно хорошо у него получался борщ, сваренный в мультиварке, – ароматный, наваристый, насыщенно красный.

«Только не напоминай: дрова, вода, помойка – я уже все сделал», – встречал он мамулю с работы, демонстрируя свою самостоятельность. Хотя однажды, увлекшись компьютерными играми, юный помощник совсем забыл сложить дрова. Исправлять свою оплошность ему пришлось до темноты, складывая полена в ровные ряды.

Конечно, его юность была полна и яркими моментами. После армии он весело проводил время с другом Андреем Евсеевым. Ночь, озеро, роскошный закат, тишина, шелест деревьев в лесу... Как же громко друзья пели в ту ночь «Катюшу». Парни маршировали по деревенской улочке в резиновых тапочках с полотенцами на плечах, вызывая смех у девчонок. А потом в его сердце появилась Диана, и для него уже не существовало других девушек.

Он был чутким и внимательным ко всему, что его окружало, будь то бездомный кот Жужа или крошечный паучок, обживший подоконник в его комнате. Повзрослев, он принял твердое решение стать тем, кто приходит на помощь в самые трудные моменты, где бы она ни потребовалась.

Только не плачь

Когда началась специальная военная операция, он без колебаний решил, что его место – на передовой.

«Дроздов Вячеслав Дмитриевич, дата рождения: 15 июля 1999 года...», — поставил подпись молодой боец под важным документом 11 ноября 2024 года.

Стоя у вагона, мама, Наталья Станиславовна, вглядывалась в знакомые черты сына – его серо-голубые глаза, выразительные скулы и шрам на лбу, напоминающий крестик. За его плечами учеба в полицейском колледже, срочная служба в военно-космических войсках, где он проявил себя как доблестный боец. После завершения службы в армии Вячеслав выбрал Росгвардию… В 2020 году, уже будучи росгвардейцем, он вместе с напарником на острове Кижи спас человека, выпавшего из лодки… Но для матери Вячеслав навсегда остался тем самым мальчиком, которого она когда-то держала на руках.

«Я очень тебя люблю, мамуль. Скоро уже домой приеду в отпуск, ты только не плачь…» – пытался успокоить ее Славик.

Мой друг, мой брат, мой сын

На передовой Вячеслав Дмитриевич Дроздов стал для всех «Енотом». Симпатия к этому четвероногому зверьку у него с детства. Юркий и озорной с глазками-черничками идеально отражал его собственную натуру.

Двадцатипятилетний парень сразу же произвел впечатление на сослуживцев своим позитивным настроем и внутренней силой. Он всегда делился с товарищами, будь то последняя сигарета, глоток воды или кусок хлеба. Таким же был и его друг, Александр Быков с позывным «Байкал». За пять месяцев на передовой между ними завязалась крепкая дружба. У них было много общего: они никогда не прятались за чужими спинами, всегда шли впереди, не зная уныния. И даже родились они в один день, правда, Александр на девять лет раньше. Но они этой разницы не замечали.

«Мой сын, мой брат, мой друг», — любил повторять Байкал молодому приятелю.

Начало апреля 2025 года оказалось холодным. Быт на передовой – это не про комфорт, это про грязь, сырость и сон где и как придется: в окопе, прямо на земле, в бронежилете. А еще почти хроническая усталость… Бойцы сидели вокруг костра. Дым от сигарет вился в воздухе, смешиваясь с тихими разговорами. Ребята вспоминали тех, чьи голоса затихли навсегда, а потом разговор зашел о будущем, о том, что ждет их после.

Байкал, мечтал о том дне, когда вернется домой, в родную Сибирь, представлял, как крепко обнимет жену и двух своих сыновей, как вдохнет знакомый воздух родных мест.

Енот же твердо решил поступить в высшее учебное заведение, а именно в РАНХиГС. Даже документы туда уже отправил. И, конечно же, мечтал о свадьбе с Дианой. Фотография невесты постоянно лежала в его нагрудном кармане, поближе к сердцу.

«Мне тут пацаны говорят, что у каждого медика есть свое кладбище, но я сделаю все, чтобы у меня его не было», — сказал Енот. В его глазах жило серо-голубое небо – то самое, что простирается над его родной Алеккой, до самого горизонта.

В тот день два боевых друга сделали общее фото, не зная, что оно будет последним.

После…

Енот и Байкал погибли в один день в селе Демидовка Краснояружского района Белгородской области.

Сослуживцы говорят, что ребята поспешили туда, где ждали их помощи. Выйдя из укрытия, они не успели добежать обратно. Александр Быков погиб сразу. Вячеслав Дроздов, раненный в ногу, прожил еще несколько минут.

Весной, когда земля пробуждается к жизни, груз 200 прибыл в разные уголки России. Александра Сергеевича Быкова предали земле в Ангарске Иркутской области. Вячеслава Дмитриевича Дроздова похоронили в Карелии в родной деревне Алекка. «Для меня Славик остался улыбчивым отзывчивым человеком с большим крепким характером… Он был настоящим Мужчиной с большой буквы», — написал в сообщении Наталье Станиславовне сослуживец ее сына.

Ангелы жизни навсегда ушли в небо, став небесными хранителями. На холодных могильных камнях у обоих друзей выбита одна и та же дата гибели — 11 апреля 2025 года. Рядом с печальными цифрами – их последнее совместное фото, где они навечно остались вместе.