Андрей Мазуровский в свой юбилей дал откровенное интервью телеканалу

По случаю 70-летнего юбилея Андрея Афанасьевича пригласили на передачу «Гость в студии», где речь зашла не только о жизни юбиляра, но и о сегодняшней ситуации в стране.

Андрей Мазуровский, поддерживая позицию президента, и особенно его внешнюю политику, считает, что сегодня нет другой фигуры, способной удержать страну. Но одновременно говорит, что во многих вопросах надо быть жестче.

На вопрос журналиста о формировании общественного мнения Мазуровский сказал, что его СМИ работают с общественным мнением, но формирует его сегодня власть. (Видео)