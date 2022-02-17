Андрей Мазуровский: «Связь человека с властью будет разорвана»

Текст: Андрей Мазуровский

Отрадно, что в Карелии состоялся «круглый стол» с солидным представительством по обсуждению реформы местного самоуправления. Понятно, что участники дискуссии - представители республиканской законодательной и исполнительной власти, которые (по их мнению) лучше всех знают, как сделать всех граждан довольными и счастливыми, - очередную реформу, как впрочем, и предыдущую, встретили бурными овациями.

Удивляет, что не слышно пока голосов тех, кого непосредственно коснется эта злополучная реформа. В сельских поселениях тишина, чем активно пользуются те, кто решил провести новый эксперимент над людьми. Граждане вскоре на своей «шкуре» ощутят серьезные последствия новых изменений. Закон был принят втихаря, без публичных обсуждений. Так же «втихаря» обсуждаются поправки. Одни молчат, потому что вообще ничего не слышали про реформу, другие молчат, потому, что уже давно потеряли веру в то, что их голос будет кем-то услышан. Да и непросто рядовому человеку разобраться в хитросплетениях нашего законодательства, поэтому многие не могут еще понять разрушительный характер реформы.

Именно разрушительный, так как уничтожается важнейшее завоевание предыдущих поколений – выборность как важнейший принцип народовластия, демократии. Просто будет уничтожен нижний уровень местного самоуправления.

Андрей Мазуровский

Некоторые критики называют эту реформу стратегической ошибкой и очередным механизмом по закатыванию в асфальт МСУ. Сельские жители останутся один на один со своими проблемами, обратная связь человека с властью будет разорвана. Люди избирали главу поселения, избирали местных депутатов, которым доверяли и могли с них спросить. Понятно, что проблем было немало, но данная реформа не имеет ничего общего с совершенствованием МСУ. Идет разрушение работающей системы. И все для чего? Чтобы отстранить людей от решения и обсуждения насущных жизненных проблем, сделать их тихими и послушными. Кому это выгодно? Догадайтесь.

Губернаторам легче управлять послушными главами муниципальных округов, а главам, назначенным губернаторами, будет легче управлять местным населением. Вместо широкой горизонтали, будет жесткая вертикаль.

Вот уж, поистине, реальным станет выражение «страшно далеки они от народа».

Это про власть. Все, кто сегодня поддерживает и рукоплещет этой реформе, по сути, предают интересы граждан, поддерживая антиконституционные действия по уничтожению местного самоуправления. Интересно, кто-нибудь осознает свою страшную роль в этом губительном процессе, ответит ли за это?..

Предлагаю включить население в публичное обсуждение поправок через механизм сельских сходов. Людям необходимо доступно и понятно дать ответы на вопросы: почему оказалась неудачной предыдущая реформа, кто виноват в ее пробуксовке, чем лучше новая? На конкретных примерах объяснить, как будут решаться проблемы граждан, кто их будет решать? Кто будет нести ответственность за состояние поселков: дороги, жилье, образование и медицинское обслуживание, воду, свет, пожары, благоустройство? Кто будет защищать озера от превращения их в вонючие болота, защищать жителей от бродячих собак и лесных хищников, заниматься прочими реалиями повседневной жизни? Будут ли финансовые средства для решения этих проблем? Как быть тем, кто живет в поселениях, удаленных на сотни километров от районного центра? С каждой проблемой ехать на прием к главе республики? Ведь многие главы районов и ранее не часто баловали жителей своим присутствием, тем более отчетами…

Только упаси боже отправлять к людям пропагандистов от партии власти! К этой работе необходимо привлечь грамотных юристов и специалистов. Это станет главным признаком уважения власти к людям, если такое, вообще, возможно. Люди уже устали от экспериментов и экспериментаторов. Любое терпение имеет пределы, и с этим надо считаться. // Фото: Myriams-Fotos / Pixabay